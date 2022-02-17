書法家李銘煌 首創「民謠鬥嘴鼓」筆墨登上明宗書法藝術館個展

「書法家李銘煌申請明宗書法藝術館個展已是五年前…」，可見要擠進明宗書法藝術館是多麼不容易！李銘煌回溯獲得同意通知時，就開始思考展出的主軸，同時打破一般人對書法的刻板印象，希望藉由「恆春民謠」、「澎湖二崁褒歌」、以及令我們戀戀不忘的50年代民歌，還有網路的極短篇等智慧之語，這些都是李銘煌對書法傳承的使命感，盼種子發芽，把書法文化傳下去。

書法家李銘煌（左四）與枋寮鄉親好友於作品前合影。圖／李銘煌提供

受過高雄師範大學書法研究所碩士學位洗禮的李銘煌，擁有書法底蘊、美術素描、以及詩詞古文的涵養，骨子裡卻喜歡以創新方式推廣書法，作品中也常流露與眾不同、情有獨鍾的創作。當天開展吸引了南台灣的書法愛好者、藝術家、以及恆春民謠進鄉團在場不自覺的哼唱起來，瞬間拉近彼此的距離。

恆春民謠進鄉團看到「家鄉民謠」躍然成為紙上的墨寶，情不自禁的哼起歌來。圖／李銘煌提供

李銘煌嘆道：「近來許多漫畫家投入開發出令人噴飯的作品，」換個角度，思考著其實書法也應該可以，且更不該獨落人後啊！於是李銘煌以此次展覽書寫主題巧借林鳳珠老師詞句：「民謠鬥嘴鼓」來闡述內容包括民謠、褒歌、民歌、網路短句反映出一個區域、一個時代的民心，詩經亦如是，深自期盼如果台灣有詩經，這些應該都是詩經的素材。

明宗書法藝術館顧問蔡江東博士表示，李銘煌老師把書法玩到淋漓盡致。圖／李銘煌提供

蔡江東博士致詞時不忘讚揚李銘煌老師為人慷慨，平時透過身體力行，到學校各地、南部偏鄉地區用「書法」這堂課教導大家，也將地方文學、恆春民謠傳承下去，尤其把書法玩到淋漓盡致，讓書法這門藝術發揮到「享受的情境」，這是屏東人、也是我們大家的福份。

「民謠鬥嘴鼓」多元創新，為李銘煌書法帶來更多曙光。 圖／李銘煌提供

「詩經是採集各地方的民謠逐漸地形成，最終由孔夫子修訂而…」一路走來，李銘煌不忘感謝許多栽培他的師長及貴人。首先想到的就是感謝他的母校高師大開啟他對古詩文的興趣；也因為如此而啟蒙了李銘煌對「恆春民謠」之旅的收集與整理書寫。他更不忘感謝恆春民謠館振英館長，有這樣棒的學生，李銘煌掩不住喜悅:「她還是我的學生哩！感謝她經常提供資料的協助。」也讓他能進一步了解詩經與「恆春民謠」是息息相關的。此次展出的有恆春民謠思想枝、竹枝詞、澎湖褒歌、近代民謠等都是最接地氣的書法創作。

這次展覽主題「「民謠鬥嘴鼓」，不同於一般書法展以書法本身為主題。將當地地名、古詩詞及學生創作入字，透過鑽研多年的篆書、隸書呈現，還設計古文字木拼圖，希望讓民眾進一步認識古文字之美。圖／李銘煌提供

許多書寫上的想法都是以往沒有遇上的問題，民謠會有長短句型態與開頭及語尾助詞書寫的問題，詩詞大家較熟悉斷句容易，書寫民謠時擔心閱讀引起斷句問題，也因為版面的書寫完整性，將之設計成一句一行或是拆成兩行。

李銘煌老師指出，有時為了吟唱的效果最後一行突然加長了幾個字，凡此種種皆是此次書寫時版面設計上最大的挑戰，版面的處理運用了許多美術勞作的方式處理，還希望大家多指正。圖／李銘煌提供

中國標準草書學會理事長施筱雲(左)專程南下蒞臨加油打氣，與李銘煌老師(中)、義大文創產業公司總經理魏麗慧合影。圖／李銘煌提供

李銘煌對於文創上著力甚深，他體認到真正的文化創意精神，應該是將原作轉由數位複製應用在各種媒材上來推廣，而不是讓書法家直接書寫為單一物件，尤其接受任何媒材書寫上的挑戰，本就是每位書法家應該適應克服的。

也因豐富了書法應用遍及在各類媒材的面貌，此次展出特別挑選兩項來展示，一是在小學教書法為了吸引小朋友對書法的興趣，將恆春半島上幾處舊地名開發古文字拼圖，將篆書、隸書分別使用紅、黑兩色書寫不同面，寓教於樂讓小朋友玩進階挑戰，順便也將舊地名與古文字融入教學當中。

兼顧書法與商業策略 眼光獨到

另一為書法利用空酒瓶的結合再利用製作成燈具將書法融入生活當中，燈罩之製作特別選用漂亮的宣紙〈書家所熟悉而非白色的專用布〉直接書寫或是加入巧妙的設計繪製，護貝加熱壓模成型，連結燈座與酒瓶的是採電腦繪圖3D列印輸出〈需選用LED燈泡以免過熱變形〉

近年來李銘煌書寫的選材已大量加入地方文學，也是為我們自己的年代盡些心力，或許現在呈現出生澀不夠成熟，也希望此次的展出能累積更多的批評指正，做為今後創作上的參考。李銘煌認為，其實此次主題的書寫真是困擾了一陣子，甚至在送裱褙前都還會有一絲念頭，如果再慢幾年或許再成熟點再展出會好些，只好抱定著學習與請益的心，希望不久的將來，能成就更多發展的可能。

「民謠鬥嘴鼓-李銘煌書法創作展」

展期：2月10日～3月10日

展出地點：高雄市湖內區保生路103號明宗書法藝術館 圖／主辦單位提供