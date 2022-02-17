東吳大學商學院獲AACSB國際商管學院再認證

美國高等教育評鑑機構AACSB(The Association to Advance Collegiate Schools of Business)於2022年2月8日宣布東吳大學商學院通過AACSB國際商管學院再認證(Continuous Improvement Review, CIR)評鑑，延續5年認證會員資格！

AACSB為國際三大商管學院認證之首，為一具世界公信力及權威性之高等教育認證機構，此認證為世界三大商學院認證機構之一，且全球僅約5%的商學院獲得AACSB認證。目前全球跨60個國家總計約926所大學通過AACSB國際認證，包括哈佛大學、耶魯大學、史丹佛大學、康乃爾大學、麻省理工學院…等世界名校均為其認證成員，本院獲此殊榮著實帶有深化東吳大學校譽及拓展國際鑑別度等重大成效。獲此認證不僅是對東吳大學商學院的教學品質保證，更是強化本院與國際知名商學院接軌的重要基石。

東吳大學商學院於2017年通過初次認證，秉持持續優化教研之精神，於2021年10月31至11月3日接受再認證評鑑。為了順利完成再認證，本院定期召開課程學習品質保證(Assurance of Learning, AOL)委員會與AACSB工作小組會議，以確保教學品質以及院務工作與策略願景目標之一致性。受COVID-19疫情影響，本次會議係採遠距視訊訪視。經過多場次的訪談與資料檢視，審查委員對本院整體教學品管、學生與校友發展、學術研究交流…等整體表現給予極高的評價，尤其對本院獲選為教育部雙語化重點培育學院補助與推動雙語化教學計畫印象深刻，並於審查報告中表示高度認可。

東吳大學商學院從2008年起申請AACSB認證，歷經邱永和院長與詹乾隆院長初始推動、傅祖壇院長兩次認證作業。甫上任的阮金祥院長表示：「此次再認證是過去歷任院長與全院教職員生共同努力的成果，也是對本院在教學、研究、行政等各方面的最高肯定」。此不僅維持本校商學院高品質、高水準的專業教育組織形象，更有助於本院持續強化國際聲譽與學術交流活動，為邁向國際商學院的目標提供更強而有力的支持。本院也會秉持著永續發展的精神，持續改善教學品質，增進學術研究能量，提升行政服務效能，成為培育具備國際視野及跨領域商管人才之最佳商學院。