貿協ITI國企班招生 助你「薪」想事成

經濟部國際貿易局委託外貿協會培訓中心辦理之「國際企業經營班」，今（111）年度推出各類一年期培訓課程，以最密集、扎實且與實務接軌的全天候訓練課程，打造與職場快速接軌的專業人才。今年度各班已開放報名，歡迎有志青年踴躍報名，預約今年夏天起，給自己一個彎道超車的機會。

國企班去（110）年各項企業徵才活動共計有118家次企業參與，提供277名結業學員1,320個職缺，知名企業如華碩、微星、鴻海、雃博、聚陽、台元、特力、泰山、統一、葡萄王生技、世紀奧美等皆釋出國外業務、產品企劃、儲備幹部等職缺。

外貿協會表示，國企班111年班依照業界對於人才即戰力的需求，打造5種訓練班別，已有語言及工作基礎，但渴望進修轉職的職場菜鳥，「數位跨域組」及「經貿實戰組」為首選，除了以進階商務英語如：簡報提案、虛實整合會議、產業報告等持續強化語言能力外，更規劃跨團隊領導、專案管理與產品策略及企畫書等商業思維模組課程；「數位跨域組」加入數位行銷策略與實戰、電商實務、社群與CRM及影音文案製作等元素，而「經貿實戰組」則規劃與國外商學院合作，以英語進行企業個案研究課程；整體培訓規劃跳脫書本上的知識，以實務應用為主軸，運用一年的時間給學員們更加卓越的機會。

ITI國企班提供沉浸式外語學習環境。圖╱外貿協會提供

向來以外語培訓著名的培訓中心國企班，111年度也持續推出「日語組」、「越語組」、「英語組」三種強調語言特訓，輔以商務管理課程及職場技能訓練的組別。「日語組」從N5程度教起，包含聽力、閱讀、寫作、口說、日本文化認識、生活日語及基礎商業日文等；「越語組」設計紮實的聽說讀寫訓練，並有商務書信、產品介紹、談判等課程建立商務使用語言架構，並融入越南經濟、文化、市場等經貿必備知識；「英語組」歡迎英語程度尚未達到精通（多益750分以上）者報考，將藉由淺到深的訓練安排，培養英語式的溝通表達、思維與方式。

無論是大學應屆畢業生找不到就職方向，或是在職人士尋求轉職及升等機會，外貿協會國企班擁有多年與業界合作經驗，除了扎實的課程訓練之外，更將於結業前為學員安排大型企業就職媒合會，提高就業機會，也讓這一年的投資成為學員們改變人生最重要的選擇課程及報名詳情，歡迎前往招生專頁（http://ibap.iti.org.tw ）一探究竟。