台灣保樂力加儲備菁英人才計畫開跑量身打造國際化職涯

全球第二大的葡萄酒與烈酒集團法商保樂力加（Pernod Ricard）在台展開儲備菁英人才招募計畫（Management Trainee Program）。藉由為期兩年、半年一輪的輪調方案，讓年輕人才快速累積在業務、通路行銷、品牌行銷等跨部門的實戰經驗，搭配導師制度定期與高階主管聚焦個人學習與發展計畫，邀請已有２～5年工作經驗、對酒商產業有熱忱的高潛力人才加入，開創獨一無二的職涯旅程。

台灣保樂力加董事總經理王德勤表示，台灣保樂力加旗下擁有如皇家禮炮、格蘭利威、亞伯樂、百齡罈、馬爹利等知名酒類品牌，今年為第三度推出儲備菁英人才計畫，盼透過年輕新血的加入，為高度競爭的酒類市場帶來更多創新動能。除了能夠活用數位化的思維，掌握消費者洞見與通路脈動，應徵者也需具備優異的英外語能力，願意擁抱國際化的職涯機會，接受海外輪調的挑戰。

圖為保樂力加集團旗下擁有如皇家禮炮、格蘭利威、亞伯樂、百齡罈、馬爹利等知名酒類品牌，曾被Randstad Award評選為對法國18-24歲年輕人最具吸引力的企業，去年在台灣也獲得《HRASIA》 2021亞洲最佳企業雇主獎。業者提供

王德勤說明，我們對台灣市場的願景，是成為在地消費者、合作夥伴和員工心中第一名的酒類公司，因此我也期勉儲備菁英人才有同等的視野，透過這樣快速升遷（Fast-Track）型態的計畫，在短時間內投入公司不同面向的任務，不只是成為產業的一員，而是在不久的將來成為產業的領導者，在追尋自己職涯的同時，實現保樂力加「引領創新、共享歡樂」的企業精神。

圖為台灣保樂力加「引領創新、共享歡樂」的企業精神，除了提供具高度競爭力的薪資福利和寬廣的舞台，也協助制定個人職涯發展計畫，媒合集團內最合適的機會，協助員工有計畫地實現自己的夢想。業者提供

台灣保樂力加人力資源暨企業溝通總監廖彗妤則提到，對於脫穎而出的年輕人才，我們除了提供具高度競爭力的薪資福利和寬廣的舞台，也會致力於瞭解同仁對自身職涯的期待，客製化地為他們制定發展計畫，在兩年輪調結束後媒合集團內最合適的機會，協助他們有計畫地實現自己的職涯夢想。

保樂力加集團是巴黎泛歐證券交易所股票上市公司，為法國巴黎指標性四十大企業之CAC40指數成分股，曾被Randstad Award評選為對法國18-24歲年輕人最具吸引力的企業，去年在台灣也獲得《HRASIA》 2021亞洲最佳企業雇主獎。徵才資訊請洽《台灣保樂力加Pernod Ricard Taiwan Careers》臉書官方粉絲團：https://lihi1.cc/i4HBV

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