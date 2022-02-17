2022世界最佳年輕大學 亞大全台私大第一

英國泰晤士報高教特刊昨天公布「2022世界最佳年輕大學排行」，亞洲大學世界排名第116名。台灣有17所大學上榜，亞大名列全台第二名，私立大學第一名。

英國泰晤士報針對全世界建校未滿50年的大學評比排行，今年全球有74個國家、539所大學上榜；亞洲大學116名，比去年進步75名。

亞洲大學創辦人蔡長海表示，國內入榜的17所大學中，創校21年的亞大最年輕，「剛成年」就能有此表現，辦學績效獲國際肯定，且年年不斷進步，難能可貴；年輕就是本錢，期望持續打拚為永續發展的智慧大學，朝世界一流大學邁進。

亞大校長蔡進發說，9年前亞大首次榮登英國泰晤士報的「世界最佳大學」排行，且年年上榜，打出全球知名度。這學期就有來自美、日、歐洲、東協等45個姊妹校、2015位國際生，當亞大交換生，透過視訊線上研修亞大的全英語授課，全台第一！2年來，亞大獲教育部補助出國研修、實習的同學713位，也是全台第一。

「AI的亞洲大學，帶你到元宇宙！」蔡校長指出，亞大學生3年來參加校內外AI競賽獲85個獎，成果豐碩。月前，與亞馬遜AWS創設「大健康產業」雲創學院，培育全球智慧醫療人才。今年再設「元宇宙教學中心」，推動全校「元宇宙」跨領域研究、學習；其中，護理學院與宏達電已創設「元宇宙護理學習基地」，共同培育產業「元宇宙」人才。