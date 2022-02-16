海大與海委會座談 促進海洋事務發展

海洋委員會李仲威主委盼強化產官學研合作

海洋委員會李仲威主任委員帶領團隊日前2月15日來訪國立臺灣海洋大學，雙方針對六大合作議題進行討論，呼應 2020 年海洋政策白皮書中善待並善用海洋的精神，研擬共同推動海洋產業、強化海洋研究能量、培育海洋人才的辦法，並在座談會後參觀海大的軟硬體設施，包括操船模擬機室、海洋工程綜合實驗室、大型空蝕水槽實驗室、水生動物實驗中心。李主委表示，產官學研的合作是海洋事務發展的必要方向。

海大針對「人才培育」、「海洋環境與生態保育」、「海洋能研發與實體測試」、「水文觀測資料庫」、「深層水研發與應用」、「海洋法律政策」六大議題提出合作方案，於座談會中展開討論。李仲威主委表示在陸地充分開發的情況下，海洋蘊含的豐富資源仍有相當大的發揮空間。海洋大學許校泰校長則表示，海委會自成立以來，在國家海洋事務發展有卓越的貢獻，無論是海洋政策推展、海洋法制建立、海洋環境維護、海洋生態保育、海岸管制巡防、海洋產業推動及研究各方面皆受人民肯定，未來需要海洋大學協助的地方，必定傾盡全力。

海大與海委會在座談會中針對六大議題展開討論。圖/海大提供

行政院於107年4月成立海洋委員會，主要為統合海洋事務與海洋政策之規劃及推動落實，下轄海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院，秉持永續共好的精神，藉由公私協力，導入民間豐沛資源，致力推動海洋事務健全發展，將臺灣打造成為一個「生態永續、海域安全、產業繁榮」的海洋國家。

國立臺灣海洋大學為臺灣海事高等教育的領頭羊，是一所「以海洋為主體，但不以海洋為限」的國際頂尖一流大學，擁有最完整的海洋科系，並且配合國家「海洋白皮書」與「綠能」政策，培育國家重要海洋專業人才，與海委會優化海洋環境、促進資源永續、維護海洋權益、深化海洋文化、發展海洋產業及推動國際合作等目標不謀而合。

海洋大學與海洋委員均期盼會有更深化的合作，一同為「健全海洋法制，做好生態保育工作」、「配合政策，推動海洋產業」及「強化海洋研究能量，培育海洋人才」三大方向努力。