全球線上家教平台AmazingTalker 獲 4.3 億 A 輪資金

累積破百萬師生、五百萬堂線上課程 強攻日、韓、東南亞及歐美市場

全球線上學習家教媒合平台 AmazingTalker 今2月16日宣布獲資金挹注，共獲得美金 1,550 萬（約為新台幣 4.3 億元）之 A 輪投資，投資人包含中華開發資本、集富亞洲（JAFCO Asia） 及 500 Global。新一輪資金將運用於海外拓展、擴大團隊規模，並持續深化教師服務以獲取更多新用戶，邁向全球最大線上學習家教媒合平台。

AmazingTalker 共同創辦人兼執行長趙捷平表示：「從創業的第一天開始， AmazingTalker 即以全球市場為目標，持續透過科技媒合全球教師與學生需求，協助教師將知識無限變現、讓學生擁有最佳的學習體驗。今天很高興向大家宣布獲 A 輪資金加持，很感謝投資人的青睞，我們將持續致力拓展海外版圖，強化產品技術，並大舉延攬優秀人才加入團隊。」

看準網路資訊時代下的學習變革已不再限於傳統課堂內，AmazingTalker 從台灣出發， 2017起即開始透過優化學生在線上挑選老師的過程，快速抓準市場需求，在競爭激烈的線上外語教學市場中脫穎而出。目前 AmazingTalker 的使用者遍佈全球 190 個國家和地區，五年來已累積超過百萬名學生及 8,000 名全球家教，平台上至今已進行超過 550 萬堂升學、語言、音樂等線上課程。

AmazingTalker A輪即獲4.3億資金，從台灣出發、放眼世界。AmazingTalker 財務長蕭仲良(左起)、共同創辦人兼執行長趙捷平、共同創辦人兼營運長徐靖婷。圖/主辦單位提供

本次 A 輪資金由中華開發資本領投 ，集富亞洲及 500 Global 跟投，總金額約為 4.3 億台幣。除持續深耕台灣市場外，新資金將專注於三大面向，包含擴展海外版圖至日本、南韓、東南亞及歐美等市場；強化數據分析和演算法等技術能力，逐步擴大團隊規模；以及優化媒合服務，以獲取更多教師和增加用戶數，持續打造全球最大的線上學習家教媒合平台。

中華開發資本創新加速基金總經理郭大經表示，因新冠疫情，使得線上會議、教學等成為生活的日常，我們看見線上學習的市場潛力非常的大，而過往看過十間以上的線上教學平台，看好AmazingTalker的原因在於其創造價值的商業模式，AmazingTalker團隊致力打造最適合用戶的學習平台，以數據不斷優化產品，從根本解決使用者的問題。我們非常看好 AmazingTalker 在未來的發展，也深信他們將持續站穩市場領導地位。

集富台灣資本董事總經理林昱璋表示，集富亞洲（JAFCO Asia）成立於 1990 年，為亞太地區之創業投資領先品牌，集富台灣資本以深耕台灣，連結日本為重點。投資AmazingTalker 的原因在於其發展穩健及快速擴張，在台灣和亞洲地區的表現有目共睹，並肯定 AmazingTalker 創辦人的策略優勢及團隊表現，也認為其產品已受到市場驗證，相信 AmazingTalker 能持續深耕亞洲、放眼世界，為大眾提供更全方位的線上學習媒合服務。

以「服務教師」為核心，AmazingTalker 以技術翻轉傳統教育模式，精準推薦最適需求

改變過去教育市場的單向關係，AmazingTalker 透過全透明的機制，讓教學雙方都能擁有高度自主權，學生能自主選擇教師、自行安排課程；教師也能設定課堂價格、上課時段及長度。學生不僅可直接和教師溝通教學需求，更無需綁約或繳交月費，僅有一堂課也能購買。除將教學自主權留給使用者雙方，平台更以「服務教師」為核心，提供優於業界分潤機制，旨在持續延攬專業知識提供者，並協助其將知識無限變現。教師不再需要辛苦等待或尋找學生，平台的媒合機制會自動以客製化的方式推薦合適的教學配對，精準且持續的提供學生來源。

AmazingTalker 做為世界級線上學習家教媒合平台，在媒合學生及教師的過程中，運用演算法技術精準為百萬用戶推薦並即時媒合學習需求、篩選老師並即時排名推薦，解決傳統學習無法選擇教學形式的痛點，透過客製化媒合讓教學雙方都能獲得最優質的學習及教學體驗。不僅如此，AmazingTalker 亦成立數據團隊，整合並分析大量使用者行為資訊，提供教學報表供教師參考，協助教師洞察教學品質與成效，自主透過數據以優化教學服務。

橫跨歐美亞三大洲，AmazingTalker 聚焦打造「全球最大線上學習媒合平台」

AmazingTalker 成長快速、服務範圍遍及全球，短短幾年已快速將產品服務拓展至香港、西班牙、法國、美國等地，授課範圍橫跨多達 60 種語言，兼具學科、專業科目與音樂等專業課程。未來也將插旗東北亞、東南亞及歐美等地，以打造「全球最大線上學習媒合平台」為目標，協助全球師生都能找到最適合的學習方式。

截至目前，AmazingTalker 已獲億元台幣資金挹注，投資人包含中華開發資本、集富亞洲、 500 Global、SparkLabs Taipei 等投資人。AmazingTalker 創業五年以來的營收年增長率近 500%，2021年營收更首度突破新台幣 10 億元，增幅超越 200%，已成華語圈第一大的線上學習家教媒合品牌，其中更有六成營收來自海外市場。

AmazingTalker 共同創辦人兼執行長趙捷平為連續創業家，憑藉過往在網路購物和運動媒合領域上的創業經驗，帶領 AmazingTalker 穩定成長、邁向下一個里程碑。展望未來，AmazingTalker 以「用科技共享知識，讓每個人都能透過學習改變生活」的願景，將持續透過演算法數據精準媒合全球教師與學生需求，為知識提供者變現、也為想學習的人找到最適的學習體驗。