陽明交大以「融合」作主軸 歡慶合校週年

合校周年慶活動串聯交大、陽明、台南與宜蘭校區 展現校區間齊心共融

國立陽明交通大學迎來首屆週年校慶，2月16日於交大校區舉辦校慶典禮，並與陽明校區、台南校區與宜蘭附醫進行直播連線，歡慶合校週年慶。典禮上先後由學生合唱團演唱陽明大學與交通大學校歌，再由管科系校友、資深音樂人黃國倫導聆、主唱合校紀念歌《超越》，期盼延續兩校良好學風與傳統，發展出陽明交大新樣貌。

林奇宏校長表示，首次的陽明交大校慶活動格外有意義，今年以「融合」作為主軸，串聯交大、陽明、台南與宜蘭校區，展現校區間齊心共融又互相尊重的慶祝儀式。陽明交大合校後在THE世界大學排名與QS世界大學排名均向前邁進，校內有99名教師躋身世界前2%科學家之林；科技部未來科技獎、傑出技術轉移貢獻獎與產學小聯盟計畫件數皆居全國大學之冠，在在展現陽明交大邁向頂尖的實力與展望。

國立陽明交通大學首屆週年校慶，（左起）政大郭明政校長、陽明交大唐震寰副校長、楊慕華副校長、陽明校友會莊人祥會長、陽明交大陳怡如主秘等人出席陽明校區校慶活動。圖/陽明交大提供

陽明校友總會理事長莊人祥表示，過去一年陽明交大推動了不可能的任務，性格、文化截然不同的學校重新組合，必定會面對無數個磨合，但這是必經過程，校友總會一直會是學校最有力的後盾。交大校友總會理事長姜長安說，Covid 19疫情讓全世界看到台灣立足國際的半導體及醫療產業，這也是交大與陽明的強項，更顯陽明交大合校的意義重大、未來將有更多共同挑戰與努力的目標。

氣勢磅礴的紀念歌《超越》由宏碁創辦人施振榮學長倡議，與滾石音樂集團總經理段鍾潭學長、風潮音樂總經理楊錦聰學長，邀請音樂製作人黃國倫學長以其詞曲創作專長創作完成，作為母校之生日禮物。黃國倫製作人說，施振榮學長為母校奔走的熱情讓人感動，期盼《超越》連結兩所學校，有共同的情感、共同的願景、共同的期盼，放下歧見、兩校合一。《超越》大合唱由黃國倫製作人主唱、交大校區教職員合唱團合唱，與音樂研究所弦樂團、交大校區星聲社共同演出，歌詞藏頭「陽」「明」「交」「大」四字，期許陽明交大飲水思源、繼往開來，能不斷「超越」，發展出陽明交通大學融合的新樣貌及特色，開創時代新紀元。

林奇宏校長感謝行政團隊的戮力以赴以及校友先進的支持建議，使陽明交大在磨合、溝通以達到共識的過程中走得更穩健。圖/陽明交大提供

陽明交大合校後校區範圍廣大，風景特色各有不同，特別在校慶期間舉辦「來迺陽明交大水所在」活動，只要在臺北、新竹、台南、宜蘭共計8校區36個校園秘境景點打卡拍照，就有機會獲得獎勵，鼓勵大家尋訪校園之美，加深對校園的熟悉度及認同感。活動大獲好評，不少學生利用春節期間蒐集打卡景點，並表示透過活動有了參觀其他校區的契機，收穫滿滿。

此外於本週六(2月19日)將於陽明校區舉辦傑出校友頒獎典禮，11名傑出校友中6名畢業於原交通大學，5名畢業於原陽明大學，分別在電子資通訊及公衛醫療領域扮演台灣社會的中堅份子，奠定台灣科技產業與防疫基礎；包含聯發科總經理陳冠州、中華電信執行副總經理林榮賜、合肥晶合集成電路董事長蔡國智、頂峰資產管理有限公司董事長劉助、環境保護署署長張子敬、新北市衛生局長陳潤秋、台中市衛生局長曾梓展、新竹馬偕醫院院長翁順隆、高雄市醫師公會楊宜璋醫師、臺北護理健康大學校長吳淑芳、臺北榮總內科部主任唐德成。當天也將舉行陽明醫學院院長韓偉故居開幕典禮。韓偉院長是醫學結合工程的先驅，陽明交大攜手歡慶一歲生日，校方特別予以追思懷念，感念一代醫學教育家的風範與願景。