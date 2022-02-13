Baker McKenzie 連12年獲 全球首屈一指律所品牌

台北所「國際通商」多次被評為「台灣年度最佳律所」

最新發佈的湯森路透2022 年「全球精英律所品牌指南」中，全球知名律師品牌Baker McKenzie連續第12年被評為”全球首屈一指律所品牌”。 國際通商法律事務所創立於1975年，並於1977年正式加入 Baker & McKenzie International ( 簡稱Baker McKenzie台北所)，主持律師馬靜如 ( Seraphim Ma) 表示，接軌Baker Mckenzie全球網絡與品牌的領先優勢，台北所也多次被錢伯斯亞太指南(Chambers Asia-Pacific) 評鑑為「台灣年度最佳律所」。

湯森路透2022 年「全球精英律所品牌指南」評分中，Baker McKenzie總體得分為100分，是第二名所得分數的兩倍多，即高出56分。該評分(鑑) 與排名係基於對來自全球50多個國家/地區的眾多大型跨國企業之1,700多名法務長和公司其他資深法務主管的深度訪問，並採用四大評鑑指標包括：律所知名度、客戶好感度、跨司法轄區交易和跨司法轄區訴訟專案的表現予以給分。

Baker McKenzie全球主席鄭維明（Milton Cheng）表示，數十年來，Baker McKenzie長期與客戶建立了深厚合作關係，並在全球1萬3千多名執業律師和法務人員的共同努力下，實現了強勁之成長力道，他並以該所連續12年位居該指南榜首即為最佳的證明。

鄭維明說明，Baker McKenzie提供法律諮詢服務涵蓋範圍極為廣泛，從處理複雜的跨司法轄區交易到世界各地最新的資料管理及隱私權法規。馬靜如補充說明，長期以來，國際通商法律事務所也受到國際法律評鑑機構，如亞太法律服務評鑑五百強 (The Legal 500 Asia Pacific) 、國際金融法律評論 (IFLR1000) 等評選為各領域之首選律所。

鑑於全球商業環境變化，馬靜如說，國際通商法律事務所從2021年開始投入更多的專業法律資源於數位轉型、氣候變遷及永續發展、供應鏈管理等解決方案，滿足台商跨足世界市場的業務擴展需求。同時也藉此吸引優質外資企業對台灣加碼投資，為台灣及全球其他45個國家所在的75個會員所之客戶提供全方位的商業法律服務。