旅遊市場前景可期 朝陽科大稀少語導遊考照免費培訓開班

交通部觀光局大力國際行銷，雖然目前受疫情影響雖外國人士來台暫時受限，但由於疫情控制得當，未來開放旅遊市場前景可期，因此特別委託朝陽科技大學辦理「稀少語別導遊輔導考照訓練」，輔導具稀少語言能力者參訓儲備導遊，避免疫情影響流失產業人力。

疫後旅遊市場可期，觀光局希望透過稀少語導遊儲備人才培訓，避免觀光產業人力流失。圖／朝陽科大提供

朝陽科大副推廣教育長徐雪芳表示，「稀少語別導遊輔導考照訓練」係提供具有通曉稀少語言能力，包括法語、德語、韓語、泰語、阿拉伯語、俄語、西班牙語、義大利語、越南語、印尼語、馬來語、日語、土耳其語等，並符合考選部外語導遊人員考試資格者，具高中、職同等之學歷，均可報名參加。朝陽科大接受觀光局委託辦理稀少語系導遊輔導考照班，已有多年豐富輔導經驗，今年特別辦理免費導遊輔導考照，輔導具稀少語言能力且對導遊工作有興趣者，投入觀光產業。

稀少語導遊考照輔導預計於中區與南區各辦理一場，均為免費課程。圖／朝陽科大提供

目前稀少語系導遊證照考前總複習班，預計於中區與南區各辦理一場，均為免費課程，每場次18小時，安排複習導遊實務(一)、導遊實務(二)及觀光資源概要三考科，並有2小時口試技巧講解，幫助考生一試中第。由於名額有限，歡迎通曉稀少語言能力且有志投入觀光產業之人士報名從速，詳情請逕上朝陽科技大學推廣教育處網頁查詢，洽詢電話04-24653000分機515。