台灣經濟發展的挑戰與機會論壇 直播預告

新冠肺炎全球大流行後，不僅確診致死率高、也造成世界實體經濟受重創。各國紛紛採取了前所未有的貨幣與財政政策，包括超寬鬆貨幣發行、對產業持續大量紓困與低利貸款、及對人民直接所得移轉等措施，這些政策都旨在緩和新冠肺炎疫情對國內産業及社會之不良衝擊。不過，這些短期的貨幣及財政手段，在持續兩年後，也造成資産房價上漲及物價蠢蠢欲動、財政支出超大幅增長、及特定産業發展受限或不均衡等現象。

目前之疫情已漸受控制，國際經貿情勢近期則深受美中對抗及區域整合新趨勢的影響，面對這樣的新國際情勢，實有必要對台灣未來經濟發展的挑戰與機會進行深入探討，期望對未來經濟發展政策與策略之形成，有所助益。

這場全天的研討會特別邀請了國內對政策有專精研究及曾擔任政府要職的專家學者，包括了曾擔任部長級以上的東吳大學商學院7位講座教授們，分別從貨幣金融、財政、及貿易與産業…等三個層面，以專題演講及專家對談方式，來剖析當前台灣面臨的困境及機會，及共同研討未來最佳之發展方向及模式。

東吳大學與財團法人王作榮、范馨香基金會聯合舉辦此政策研討會，除了提供政策建議於執政當局外；為了增進年青學子對台灣公共政策研究之興趣及投入，商學院還特別藉由這次會議正式成立公共政策研究中心，以長期培育東吳大學公共政策人才。主辦單位期望公共政策研究中心未來與產官學界合作，進行台灣重要政策議題之研究及討論，成為具超然立場之大學政策研究中心。

研討會將以「貨幣金融」、「財政」、「貿易與產業」三個面向主題進行：

一、貨幣金融-從全球經濟情勢觀金融業未來風險。

邀請東吳大學講座教授薛琦擔任主持人。主講人：台灣金融研訓院董事長吳中書。與談嘉賓：東吳大學講座教授許嘉棟、中華經濟研究院董事長曹添旺、東吳大學講座教授李述德。

二、財政-後疫情時代的財政前景與改革建言。

邀請東吳大學講座教授曾巨威擔任主持人。主講人：中華經濟研究院諮詢委員孫克難。與談嘉賓：東吳大學講座教授張勝和、台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝、世新大學行政管理學系客座教授徐仁輝。

三、貿易與產業-國際經貿情勢與政策下的台灣契機與挑戰。

邀請東吳大學講座教授朱雲鵬擔任主持人。主講人：中央大學經濟系教授邱俊榮。與談嘉賓：東吳大學講座教授高孔廉、中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年。

聯絡單位：東吳大學商學院(02)23111531轉2541~2544

主辦單位：東吳大學商學院、財團法人王作榮、范馨香伉儷文教基金會、東吳大學經濟學系。

協辦單位：東吳大學商學院公共政策研究中心。

因場地人數限制，歡迎全國各地無法親臨現場的民眾收看線上直播、留言建議。12月17日當天直播連結：https://youtu.be/9QR7lLumAjk