2021智慧農業高峰論壇「智聚桃園 神農再現」

在邁入年終封關之際，2021年桃園市首場智慧農業活動「2021智慧農業高峰論壇」即將於2021年12月17日假元智大學舉辦，論壇主題是「智聚桃園，神農再現」。綜合2015年以來政府推動智慧農業的經驗，本次論壇的核心議題聚焦： 1. 如何開發與應用智慧農業關鍵技術；2. 如何推動農產品安全履歷，確保農產品溯源機制，建立消費者信心；3. 如何在農產品供應鏈中納入物聯網與區塊鏈技術，以整合農業產運銷三階段大數據，從而建構完善的產銷決策體系，最終將打造因應「農業4.0」而衍生的創新農業營運模式。

除邀集政府、學界、及研究單位各方專家的積極參與之外，本次論壇的另一項特色是在農業局郭承泉局長的大力支持下，主辦單位邀請到實際執行農產品產銷的桃園市蔬菜同業公會理事長何建中及桃園市消防局秘書室主任姜定元，就農產品的生產、溯源、與產銷決策體系提出具體建言。

首先，在運銷環節方面，桃園市政府於民國57年設立的果菜市場股份有限公司始終發揮鏈接運銷的樞紐功能，為果菜批發業者搭建交易平台，董事長邱素芬深切了解數位科技將啟動關鍵作用，因此挺力支持論壇，並期待桃園農產運銷順利完成數位轉型。何理事長就此指出，關鍵因素是結合市場需求端與生產端數據的整合及分析，提供產銷規劃、及消費場景等經營決策建議，完備產銷過程的智慧監控，才能建立更高產值與更令顧客安心的產銷一體營運模式。

其次，在生產環節方面，曾多年從事農業行政的姜定元主任特別強調：根據以往長期與桃園市各區農會的合作互動經驗，農民要做好栽植、收穫、及品管等生產決策以達到智慧化生產與管理，需高度仰賴農會體系的強力輔導與融資服務，才能落實運用物聯網、大數據、及分佈式帳本等技術，建構整合農業生產、物流、及銷售環節的區塊鏈系統。其中關鍵是儘可能減少介於農民與消費者間的中介盤商，以大幅縮短農產品供應鏈、及增加供應鏈整體訊息透明度。如此，將大幅提高農民收益，且充分透明與完整的農產品履歷將增加消費者對食品安全的信心。