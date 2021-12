PwC榮獲Forrester Wave評選為亞太資安顧問領導者

PwC在2021年第四季榮獲The Forrester Wave™評選為亞太資安顧問服務供應商領導者(Leader in The Forrester Wave™: Cybersecurity Consulting Providers in Asia Pacific, Q4 2021)。

The Forrester Wave™在報告中指出,亞太企業需要資安顧問服務供應商從更成熟和創新的市場中,汲取經驗和解決方案。為了在2021年後實現差異化,資安顧問服務供應商必須顛覆其商業模式,包括定價、提供創新智財、吸引優秀員工以及協助資安長 (CISO)與高階主管互動。

主要原因在於,新冠疫情大流行以不同的方式影響亞太地區的企業。某些企業停止聘用新員工或休無薪假,也有些專案因人力不足而被迫暫停。與此同時,亞太地區監管機構也更加關注網路安全的問題。亞太地區的資安長必須重新思考如何執行安全計劃,這對資安顧問服務供應商帶來挑戰。

亞太地區的企業應從以下三個面向尋找資安顧問服務供應商:

可吸引並留住最優秀的人才。

可協助客戶採用遠端工作交付模式(remote work delivery models),即使是在疫情後。

可提供符合資安「未來」所需的服務,而不是「過去」的服務。

該報告在評論PwC時指出:「PwC從策略到技術能力方面的表現皆出色,在文化方面處於領先地位。PwC擁有清楚且具差異化的願景,此願景是基於信任、使命和永續成果,透過其強大的品牌影響力在全球和亞太地區提供服務。

該報告進一步指出:「PwC從策略到技術能力皆提供高品質服務,例如事件回應、隱私、網路安全文化和應用程式安全等。PwC持續專注於董事會和高階主管層級的智財創新,例如風險價值(Value at Risk)和威脅遊戲(Game of Threats)。

資誠智能風險管理諮詢公司執行董事張晉瑞表示,很榮幸PwC的資安和風險管理服務被獨立分析機構認可為亞太地區資安顧問服務公司的領導者。我們相信本報告中的調查結果,描述了PwC致力於在亞太地區建立新的資安文化,一種可以為企業領袖創造更多價值的文化,以協助客戶保護人員、流程和技術來讓獲利成長,進而建立信任和成就永續。

有關The Forrester Wave™評選報告,請至:

https://reprints2.forrester.com/#/assets/2/790/RES176534/report