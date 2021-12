TTA TALK系列活動前進校園 培養新創青年創業圓夢

因應全球創業熱潮興起,許多國家積極建立更完善創業生態系統及文化,台灣青年學子、學者及創業家們也因深具技術研發能力,期待能實現創業夢想。在當前這股科技創新浪潮下,科技部台灣科技新創基地(TTA)打造TTA TALK創意實現交流平台,透過短講方式,以故事力為出發點,傳達科技能改善世界以及民眾切身相關問題,讓社會看見創新創業價值。

創業從零到壹 讓理想實現化

TTA於臺灣創新技術博覽會(TIE)日前舉辦首場 「TTA TALK」,以「Tech Makes The World Better」作為主軸,造成各界熱烈回響。今(14)日則攜手國立成功大學、產學創新總中心及新創加速中心共同舉辦第二場TTA TALK,以「Zero-one, From Idea to Reality」作為主題並首度走入校園,現場和青年學子及創業家面對面交流。

科技部產學及園區業務司司長許增如表示,成功創業並非一蹴可及,零到壹看似簡單,但在這之中卻蘊含無數考驗及反覆驗證,期望在場青年學子與創業家透過演講分享,看到更多創新創業的價值。

精準健康及數位轉型 疫情新契機

該場TTA TALK邀請威捷生醫創辦人暨董事長、同時為國立高雄師範大學教授林裕森,分享選擇50歲時放下穩定的教鞭,跨出舒適圈後從零重新開始創業的初衷。威捷生醫透過各種疾病影像辨識技術與臨床醫學知識,研發能有效篩檢肺結核病患的AI影像自動辨識系統,以挽救更多寶貴性命。

威捷生醫創辦人暨董事長林裕森鼓勵教授及青年學子勇敢跳出學術領域,並邁向創業之路。圖/TTA提供

除了林裕森的學術界背景外,更與成功大學醫院、高雄榮總有多次合作,不僅成功銷售產品至國內醫學中心,也獲得永豐創投與國發基金青睞。他談到實現創業的這條路時,鼓勵民眾只要持續努力,好運總會降臨,並同時也鼓勵更多教授能勇敢跳出學術領域邁向創業之路。

愛實境(iStaging)自2016年起,5年內即拿下LVMH、Kering、Richemont及L’Oreal 等 4大國際集團訂單,為台廠攻下AR產業灘頭堡。看似成功的創業故事,其實初期因產品定位使市場受到侷限,歷經一段砍掉重練黑暗時期。愛實境創辦人李鐘彬與執行長方怡雯透過減法原則,帶領30到40人的研發團隊能以高效率來滿足不同產業、不同客戶需求,達成不可能的任務。持續秉持著以戰養戰、認識需求、調整改變為三大策略,穩健踏實登上世界舞台,讓愛實境再次從原點出發,並跨越1到100。

愛實境執行長方怡雯分享透過減法原則,化整為零重新出發的獨角獸成長之路。圖/TTA提供

TTA TALK 走入校園 擴大科技新創影響力

為了傳遞科技跨界融合成功經驗,展現創意實現帶來的社會影響力,TTA TALK未來將持續深入校園,與全台不同學校合作,以科技人的理想實踐感動學子,透過演講傳達溫暖理念及價值觀,運用科技改變世界及發揮影響力,讓青年學子、教授及創業家看見不同選擇可能性,讓未來築夢踏實。