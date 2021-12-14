TTA TALK系列活動前進校園 培養新創青年創業圓夢
因應全球創業熱潮興起，許多國家積極建立更完善創業生態系統及文化，台灣青年學子、學者及創業家們也因深具技術研發能力，期待能實現創業夢想。在當前這股科技創新浪潮下，科技部台灣科技新創基地(TTA)打造TTA TALK創意實現交流平台，透過短講方式，以故事力為出發點，傳達科技能改善世界以及民眾切身相關問題，讓社會看見創新創業價值。
創業從零到壹 讓理想實現化
TTA於臺灣創新技術博覽會（TIE）日前舉辦首場 「TTA TALK」，以「Tech Makes The World Better」作為主軸，造成各界熱烈回響。今(14)日則攜手國立成功大學、產學創新總中心及新創加速中心共同舉辦第二場TTA TALK，以「Zero-one, From Idea to Reality」作為主題並首度走入校園，現場和青年學子及創業家面對面交流。
科技部產學及園區業務司司長許增如表示，成功創業並非一蹴可及，零到壹看似簡單，但在這之中卻蘊含無數考驗及反覆驗證，期望在場青年學子與創業家透過演講分享，看到更多創新創業的價值。
精準健康及數位轉型 疫情新契機
該場TTA TALK邀請威捷生醫創辦人暨董事長、同時為國立高雄師範大學教授林裕森，分享選擇50歲時放下穩定的教鞭，跨出舒適圈後從零重新開始創業的初衷。威捷生醫透過各種疾病影像辨識技術與臨床醫學知識，研發能有效篩檢肺結核病患的AI影像自動辨識系統，以挽救更多寶貴性命。
除了林裕森的學術界背景外，更與成功大學醫院、高雄榮總有多次合作，不僅成功銷售產品至國內醫學中心，也獲得永豐創投與國發基金青睞。他談到實現創業的這條路時，鼓勵民眾只要持續努力，好運總會降臨，並同時也鼓勵更多教授能勇敢跳出學術領域邁向創業之路。
愛實境（iStaging）自2016年起，5年內即拿下LVMH、Kering、Richemont及L’Oreal 等 4大國際集團訂單，為台廠攻下AR產業灘頭堡。看似成功的創業故事，其實初期因產品定位使市場受到侷限，歷經一段砍掉重練黑暗時期。愛實境創辦人李鐘彬與執行長方怡雯透過減法原則，帶領30到40人的研發團隊能以高效率來滿足不同產業、不同客戶需求，達成不可能的任務。持續秉持著以戰養戰、認識需求、調整改變為三大策略，穩健踏實登上世界舞台，讓愛實境再次從原點出發，並跨越1到100。
TTA TALK 走入校園 擴大科技新創影響力
為了傳遞科技跨界融合成功經驗，展現創意實現帶來的社會影響力，TTA TALK未來將持續深入校園，與全台不同學校合作，以科技人的理想實踐感動學子，透過演講傳達溫暖理念及價值觀，運用科技改變世界及發揮影響力，讓青年學子、教授及創業家看見不同選擇可能性，讓未來築夢踏實。