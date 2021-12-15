醒吾科大男籃隊重返榮耀之路 首戰81:54擊潰佛光大學

UBA大專籃球聯賽公開男生組第二級已於13日開打，醒吾科大男籃隊14日首戰佛光大學，比賽在醒吾科大體育館熱血開打，終場以81:54擊潰佛光大學。醒吾男籃今年以奪得公開二級冠軍為目標，誓言重返榮耀之路，力拚晉級男子公開一級戰場。

醒吾科大男籃隊13號黃傳皓切入突破後拋投進籃。圖／醒吾提供

醒吾科大男籃隊經過去年決賽失利後，球員經過一年的苦練後重新出發，今日首戰鬥志高昂、團隊默契十足，以27分差力克佛光大學，球員不論是在戰術上執行、球賽細節的處理都讓總教練黃志才老師相當滿意，期待之後的比賽球員們也能保持相同態度應戰，爭取晉級進入決賽的機會。

醒吾科大男籃隊23號薛喬丹抄截後快攻上籃得分。圖／醒吾提供

今日佛光大學一役，一年級球員蔡明峻、程志皓、仲俊威表現相當亮眼，與二年級學長在搭配上也相當有默契，總教練高度期許後續比賽中，一、二年級的球員有更好的表現，成為未來球隊奪冠的關鍵人物。

醒吾科大男籃隊5號劉慎威遭遇包夾後尋求空檔傳球。圖／醒吾提供

醒吾科大男籃隊接下來將在15日對上城市科大、及16日應戰景文科大，總教練黃志才老師期待球隊在預賽中打出好士氣，雖然有主場優勢，但球員仍須全力應敵，今年將目標放在晉級四強賽，期待球員們為自己也為學校爭取榮耀，明年能重返一級賽區，挑戰更高的賽事殿堂。

醒吾科大男籃隊13號黃傳皓利用空檔彈跳，帥氣出手三分球進帳。圖／醒吾提供

醒吾科大男籃隊在校方的大力支持之下，近年在硬體環境上大幅提升，2017翻新後的體育館也成為世大運指定場地，館內所有硬體設備都採用職業球場等級，提供所有喜好籃球的學生有更多發揮的舞台。