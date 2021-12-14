醒吾科大Rock餘溫人聲樂團 用KPOP嗨翻桃園合唱藝術節

醒吾科大阿卡貝拉團隊「Rock 餘溫人聲樂團」，參加由桃園市政府文化局主辦「2021桃園合唱藝術節阿卡貝拉大賽」獲得季軍的殊榮，阿卡貝拉社長趙愛群接受桃園市副市長李憲明頒獎時十分開心，也希望明年參賽能獲得更好的成績。

Rock 餘溫人聲樂團於2021桃園合唱藝術節阿卡貝拉大賽獲得季軍的佳績，團隊代表趙愛群接受桃園市副市長李憲明頒獎。圖／醒吾提供

阿卡貝拉是無伴奏人聲，利用純人聲來呈現歌曲，由熱愛音樂團員所創辦的醒吾科大「Rock 餘溫人聲樂團」已成立一年，多數團員為流行音樂學程的學生，由表演藝術系老師洪秉承指導，團隊這次以台灣歌后鳳飛飛的「心肝寶貝」作為官方指定曲，搭配BLACKPINK的「How You Like That」參賽。

Rock 餘溫人聲樂團成員謝凱(由左至右)、李湘穎、田恬、趙愛群、劉芷欣、戴恩慈、鄭沛彤代表醒吾科大參加2021桃園合唱藝術節。圖／醒吾提供

洪秉承老師分析得獎關鍵在於團員的組合，團員們受到原住民樂於分享歌舞音樂的天性下，在台上完全感受不到比賽的緊張感，成員們都很享受在舞台上的演出，加上翻唱KPOP的團隊相對特殊，讓他們能在十支參賽隊伍中脫穎而出，最終拿下第三名的好成績。

Rock 餘溫人聲樂團於醒吾科大聖誕點燈晚會上登台熱情演出。圖／醒吾提供

「Rock 餘溫人聲樂團」不僅時常在校園內的活動中擔任演出的工作，也多次代表學校到各地參與演出活動，每當在校內演出時，台下都有一群死忠粉絲熱情應援，是醒吾科大內相當受歡迎的表演團體，社長也歡迎對阿卡貝拉有興趣的同學加入社團，一起享受阿卡貝拉的樂趣。