聖約翰科大2021校友年會9位校友獲表揚

文／林福吉

聖約翰科技大學（新埔工專）校友總會2021年校友年會於台北國際會議中心盛大舉行，席開53桌，500多名校友攜家帶眷參與。活動頒獎表揚9位傑出校友當選人，並安排走星光大道上台領獎，盼其成為學弟妹學習追隨的標竿。為讓清寒學生安心就學，葉永乾、賴景桐及楊楨達等3位校友捐出25幅攝影作品進行愛心義賣，義賣所得大部分做為愛心餐券之外，剩餘部分亦將由校友總會分配各系所使用。

校友總會曾鴻鍊理事長致詞時指出，第7屆理監事會兩年任期內有兩項創新之處，一是將理監事會移師至傑出校友的企業辦公室召開，並邀請母校校長、學生代表及傑出校友參加，透過交流與經驗分享，激盪更多創意，提供校友更完善的服務；二是邀請畢業40年、30年及各屆班級代表返回母校參加同學會及聯誼會，並安排校友進行校園巡禮成為最大的亮點。

曾鴻鍊理事長說，校友總會不但募集2億資金於今年7月8日正式登記成立「新埔之星」校友企業，未來將請傑出校友、豐林保險經紀公司江朝峰董事長協助推動「新埔保險經紀人公司」。此外，以「中華民國聖約翰科技大學校友總會全球校友服務處」命名的服務處，也在11月18日於內湖基湖路1號寀蘴大樓舉行揭牌暨剪綵儀式，校友總會將以此做為基礎支持學校發展，並為7萬多名校友展開全方位的服務。

「一所學校之所以能夠成為一所偉大的學校，它最大的支撐點就是校友會。」曾鴻鍊理事長以哈佛及麻省理工大學（MIT）校友會為例，麻省理工大學校友會基金規模高達274億美元，提供學校營運資金的30%。校友總會未來將積極爭取經費協助學校校務運作，呼籲校友們支持小額捐款政策，每人每月捐出一日所得，積沙成塔，幫母校發展。

年會上頒獎表揚世祥汽材製造廠股份有限公司周哲弘總經理、台電公司核能火力發電工程處南部施工處花敬翰副處長、金屬工業研究發展中心服務創新發展處胡昌明副處長、互動國際數位股份有限公司郭正宗副總經理、優德精密工業（昆山）股份有限公司、昆山德系智能裝備有限公司陳志偉總經理、諾基亞固網接取事業群馮國璋總監、智研科技股份有限公司楊各華董事長、祥泰水電股份有限公司劉飛龍董事及世紀貿易股份有限公司鄭世維總經理等9位傑出校友當選人。

為幫助清寒弱勢學生安心就學，本次校友年會安排愛心義賣活動，展出葉永乾、賴景桐以及楊楨達等3位校友所拍攝的風景照及鳥類攝影作品，合計25幅美照。在董事長張員榮主教登高一呼下，校友紛紛解囊支持選購，共計募得新台幣30.8萬元，義賣所得大部分做為愛心餐券專款專用之外，剩餘部分亦將由校友總會分配各系所使用。

值得一提的是，繼去年推出《機器手臂咖啡機》之後，工業管理系今年再度推出《機器手臂冰淇淋機》在年會現場服務，讓校友品嚐現煮咖啡及香濃冰淇淋。該系師生積極開發「無人餐飲平台系統」，歡迎校友冠名贊助，以做為下一台機器手臂餐飲平台的研究基金，讓學弟妹落實「學以致用」的校訓精神。

曾鴻鍊理事長任期即將屆滿，黃宏斌校長特別致贈琉璃紀念品，感謝曾理事長兩年任內的付出與貢獻！年會當天進行第8屆理監事改選，由信昶科技股份有限公司賴俊年董事長當選理事長，未來將在陳建宏、闕玖榮及游森林等3位副會長協助下，建構全新的校友交流平台、建置推播訊息的新聞台、執行班級群組代表及積極籌組社團活動…等，期望把7萬多名校友的「約翰心、新埔情」整合起來，永續傳承下去。