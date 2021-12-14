北科大表揚全校優秀青年　展現全球移動力

國立臺北科技大學推動品德教育有成，今（14）日公開表揚全校優秀青年，由五專部暨大學部、碩博士班各遴選一名，北科大副校長楊重光頒贈當選證書予工業設計系創新設計碩士班張晏瑜、五專部智慧自動化工程科簡嘉頤，獎勵其優良德行與發揚北科大誠樸精勤、追求卓越的校風。

張晏瑜與同學合作設計「Barcodiscount變色優惠標」、「Colorwrap計時保鮮膜」，榮獲2020年德國iF設計新秀獎年度最佳設計首獎、Winner獎，指導老師北科大工設系教授鄭孟淙觀察：「比起一般學生，晏瑜的韌性特別好，設計科系學生會遭遇很多挫折，她都是平常心處理，面對自己不會、能力不足的地方會積極面對，依然勇敢嘗試，正面樂觀是她的特質。」

張晏瑜在東海大學工設系大三時赴日本千葉工業大學交換，在日本參加產學合作案的經驗，發現設計是一直在解決問題，「我很享受這個過程，遇到不會的再解決，實務面一定有解決方案，原本的理念想法不用打掉重練。」在千葉工大的長尾研究室認識到鄭孟淙老師的學生，更種下她想進北科大的想法，「聽說這裡研究室很操，我想選一條比較難的路走，雖然累一點，可以學到更多東西，後面的果實應該比較大。」

張晏瑜（右）大三赴日交換，當時與北科大學姊張耕慈（左）及千葉工業大學長尾老師合影。圖／北科大提供

張晏瑜坦言，以前念設計一直是幫助別人的角色，到北科進北科研究室後，發現身邊的人都強大到不行，自己能力跟同儕有差距，需要主動出擊、協調溝通，直到碩二比較適應，也選修其他系所跨域課程，並申請到日本千葉大學110學年度交換生。

簡嘉頤是北科大五專部第一位全校優秀青年，五專優免進入北科大智慧自動化工程科就讀，「智動科結合機械、資訊、電子，北科機電學院的絕活都能學得到，比較適合尚未發現真正興趣的我。」從小就喜歡跟著父親拆電器研究，對於智動科手作實習的課程特別有興趣，「親身體驗如何操作工具母機、兢兢業業完成每件工件，可以得到比較多成就感。」

簡嘉頤的導師、北科大機械工程系副教授孫殷同觀察，「她不論在什麼課堂上，都是坐第一排，顯現強烈的學習動機」，而且生性開朗、樂於助人，專一、專二連年獲選為班上的學輔，在同學和老師之間適時扮演潤滑劑的角色。

北科大智動科莊政達老師為專一選修「人工智慧概論」授課老師，「我們常出開放式問題、開放式實驗，需要自由發揮，也需要主動策畫和組織能力，要跑很多數據，看得出來她的報告內容非常扎實、用心努力。」

簡嘉頤16歲時代表北科大智動科參加臺灣IBM工程師週跨校友誼賽勇奪第三名，她也積極參與MIT城市科學高峰論壇，了解國際技術需求、用英語流暢表達。未來，她希望赴美留學，在北科大的美國標竿盟校裡，與各國高手並肩學習。