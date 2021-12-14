原民會25 周年 政策成果豐碩

歡慶原住民族委員會成立25 周年，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌皆蒞臨並表達祝賀，原民會歷任主委華加志、瓦歷斯．貝林亦出席與會，共同見證25年的重要施政成果，並展望未來能持續落實原住民族政策權利。

原民會主委夷將Icyang表示，1996年成立的原住民族委員會，不只是新機關，更是代表原住民族法制政策發展新開始，政府能以更系統且全面觀點，構思原住民族的政策法制。原民會由原住民擔任首長、各族共同參與，針對原住民族政治參與、文化教育、社會福利、經濟發展、公共建設及土地權利等面向有更高權限。

蔡英文指出，一上任即代表政府向原住民族道歉，並為長期存在問題尋求解決途徑。持續推動原住民族歷史正義與轉型正義，將該族語言列為國家語言，擴展教育至全體國民，讓國人更貼近族人生活與文化，實現族群主流化願景。

展望下一個25年，蔡英文也提出三項期許，持續當族群主流化火車頭，有族群敏銳度能回應族人期待；培育專業、有視野、且具備文化能力公務人員；為族人發聲，為族人服務，彰顯民族主體性。

蘇貞昌表示，成立原民會是當時原住民族前輩共同努力的成果，他也肯定在歷任主委帶領、全體同仁努力，以及社會各界支持下，原民會逐步建構組織、完善法制、推動政策，並期勉原民會持續精進，讓台灣更精采。

夷將Icyang指出，原民會特別頒發專業獎章為表彰14 位服務滿20 年以上同仁，並發表施政成果。回溯25年來致力推動各項政策，族人福祉已獲得更全面保障，期許未來政策能穩健邁進且持續壯大，展現台灣多元族群價值與活力。