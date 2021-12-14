島嶼學院@馬祖開學！專業導師群共構觀光圈共識營

全球疫情警戒下，觀光體驗經濟宛如凍結。從頻繁的國際村觀光環境，聚焦回國旅市場，觀光市場重新洗牌，馬祖國家風景區管理處視危機為轉機，與在地業者及各家專家鴨子划水般努力，無論是面對國旅亦或是準備全球解封後市場，將以更具品質，故事，創新的的面貌歡迎讓旅人造訪。

島嶼學院@馬祖是全台第一個由馬祖國家風景區管理處所成立的虛擬學院，以線上結合線下，開啟島嶼幸福大學院，以設計、產業、文化、科技、觀光永續五大主軸，邀請到台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝、日本東北DMO創始成員陳柏翰、三金御用設計師顏伯駿，KKday市場營銷部總監任詩婷、台灣燈會總導演王騰崇、大稻埕私廚餐飲阮婷憶、綠色餐食顧問番紅花，高雄餐旅大學劉喜臨教授，同時也是前觀光局副局長等菁英講師群陣容，建立起360度全方位的學習頻道。

第一階段的專題課程講座，從(12月7日)開始在四鄉五島進行巡迴共識營，從土地到餐桌如何凸顯在地食材價值，透過番紅花老師，由淺入深一同探索屬於馬祖的土地風味和在地取材的創意機會，此外，如何從旅行中找到共感價值，則邀請到王騰崇老師，一步一腳印找回往昔城市風華與文化核心。

島嶼學院@馬祖是全台第一個由馬祖國家風景區管理處所成立的虛擬學院，邀請產官學專家共同參與，開啟島嶼幸福大學院。圖/主辦單位提供

最後則以文創女力的最佳代表阮婷憶老師，分別在南竿跟莒光為鄉親進行分享，如何從傳統產業透過文化融合，打造出獨一無二的品牌價值，交通部觀光局馬管處方正光處長，於12月9日於蒞臨南竿場次會場，為參與學員加油打氣，特別提到透過本次馬祖觀光產業交流與學習的機會，同時凝聚在地業者共識，在觀光產業歷經嚴峻考驗之際，希望能藉此注入新思維創造產業共好，為幸福馬祖的觀光產業開創新契機。

於南竿講座場次上，邀請到常受邀三金獎項的品牌設計師顏伯駿進行工作坊，為馬祖產業帶來品牌設計力的思考，不僅內容創新，現場更是笑聲不斷。目前疫情後，國際的旅遊趨勢已經從旅宿、餐飲到活動體驗行程，更注重衛生安全、私密性、無接觸服務等需求，當然電商旅遊平台更是成為旅遊規劃的必要造訪之地，邀請到KKday電商企業為我們分享小島旅遊的經營心法，透過最實務的行銷手法，提供給在地業者不一樣的創新思維。當然還有一系列線上課程，透過直播方式與在地業者互動，邀請大家多多參與，更鼓勵大家多提問跟老師們互動。針對我們馬祖地區，馬管處希望透過講座課程的安排，先凝聚地方的共識，不論是跨產業、跨世代，創造共好的產業聯盟，進一步挖掘出來自地方產業的創新條件，未來一起組成馬祖觀光隊，共同迎接疫後的新旅遊市場。