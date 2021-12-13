臺北科大與桃市府簽署MOU 雙強聯手共促產業創新

北科大5大團隊將進駐虎頭山創新園區

桃園市長鄭文燦今（13）日下午前往虎頭山創新園區，出席【科技桃園・跨域新智能】桃園市政府×臺北科大MOU簽署記者會，鄭市長表示，臺北科大在智慧製造、生物醫學、航太科技等各領域都有深入的研究，是產學合作的最佳夥伴，本次臺北科大將有5組團隊進駐虎頭山創新園區，研究領域橫跨智駕車、智慧製造、智慧醫材、5G及物聯網等，對桃園而言是如虎添翼，期盼透過「強強相加」支援在地產業，未來持續放大虎頭山創新園區的創新能量，將桃園打造成為產業創新持續成長的城市。

北科大、桃園市府團隊於簽署MOU後大合影。圖/傅秉祥攝

鄭文燦會中談及虎頭山創新園區面積約5公頃，原為國軍桃園總醫院舊址，後來成為海巡署訓練中心，桃園升格後，市府協助海巡署將訓練中心搬遷至蘆竹海湖營區，並代建新訓練中心，原址則規劃為虎頭山創新園區並分兩期開發，第一期以發展車聯智駕及資安物聯領域為主，其中，車聯智駕方面是發展車聯網及車用電子等技術，例如透過AI的深度學習修正運算法等，車聯智駕中心營運商也取得全國首張「可營運」自駕車試車牌，並在此進行自駕車、無人掃街車、無人搬運車等測試；第二期則是全國第一個提供5G車路雲測試的自駕車園區，透過與在地各產業領域的垂直應用，在桃園逐步實現5G智慧城市的願景。

提及有關桃園發展5G應用的成果，鄭市長表示市府與國發會合作，在青埔地區推動「5G智慧城市應用示範區」，打造「5G開放網路應用場域」，也共同推動「亞洲．矽谷5G創新應用計畫」，建置亞洲．矽谷創新研發中心智慧運籌管理中心（IOC）；另外，也獲得國發會在桃園藝文展演中心智慧展演應用，以及與衛福部桃園醫院合作智慧醫療項目等2項智慧城鄉應用項目的支持。此外，市府也向經濟部工業局爭取文化科技5G計畫，運用桃園陽光劇場作為5G轉播實驗場域，另，鄭市長也表示，桃園是全國最大的產業聚落，約有1萬2,000家工廠及許多新創公司，落腳桃園將是臺北科大踏出台北校區外最好的產學合作基地，而虎頭山創新園區有臺北科大進駐也是一個很棒的開始；其中虎頭山創新園區二期將於明（111）年作為舉辦「2021+桃園地景藝術節」的場地之一，歡迎臺北科大團隊在進駐後，共同打造虎頭山創新園區更大的願景。

臺北科技大學校長王錫福致詞表示，該校剛慶祝110年周年校慶，在台灣一直扮演培育技職關鍵人才使命，近年配合政府5+2產業創新計畫及前瞻建設計畫，也積極與產業合作，共同推動產學合作與人才培育計畫，虎頭山創新園區是全國首座資安物聯網及車聯網中心，涵蓋自駕車、智慧製造、智慧醫療、5G與物聯網等5大核心主軸，因此該校特別整合全校資源包括工程學院、辨識學院、機電學院的研發能量，希望能與虎頭山創新園區進駐廠商及大桃園的其它園區廠商擴大合作，他強調該校雖然設在台北市，但自己和學校多位老師合作最多的產學廠商都在大桃園地區，希望能將大桃園當作基地，共同打造「科技桃園、跨域新智能」的雙贏目標。