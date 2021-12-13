上銀科技 持續創新 厚植企業韌性

卓文恒帶領團隊 展現逆境領導力

卓文恒自2019年接任董事長以來，歷經美中貿易大戰與全球新冠肺炎疫情，在經濟大幅動盪嚴峻時刻，承接重任帶領上銀科技團隊，迎向智慧製造發展新世代。 上銀發揮集團整合行銷優勢，運用機電系統整合解決方案，為客戶提供創新服務，超前佈署半導體、醫療、5G、自動化設備等產業，展現堅強競爭實力。

深耕全球 榮獲台灣最佳國際品牌Top25

上銀科技 蔡惠卿總經理。圖／上銀科技提供 1992年 HIWIN在美國設立海外第一家子公司，創辦人 卓永財總裁 攝於辧公室前。圖／上銀科技提供

上銀科技的品牌H I W I N 意涵來自HI-TECHWINNER的縮寫，主要意義是With us，you are a hi-tech winner，也就是希望客戶使用 HIWIN的精密線性傳動零組件，可大幅提升其產品的品質、性能與附加價值，成為業界的贏家，同時自我期許為高科技贏家，帶動產業升級，提升產業國際競爭力。上銀科技的品牌發展，在卓永財總裁創立公司時就決定以HIWIN自有品牌行銷全球，再交由蔡惠卿總經理推動執行。耕耘品牌三十年來，總經理 蔡惠卿深刻體會「研發創新是『自有品牌』隱形的翅膀；智財權是永續經營的基石」，品牌經營必須與時俱進，也必須保持精進的能力。2021年上銀科技再度榮獲台灣最佳國際品牌前25強，展現HIWIN同仁一直以來堅韌不服輸的精神，在與德國、日本等工業先進國家激烈競爭下奠定扎實的根基。截至2020年底為止，上銀已於全球88國申請商標權，其中83個國家已註冊，5個國家在申請中，每年投入經費約占年度營業額1%~2%，每年品牌發展投入金額約為新台幣2億元。

台灣精品30年 HIWIN展現卓越創新能量

第30屆「台灣精品獎」揭曉，上銀科技以「晶圓移載模組EFEM」榮獲台灣精品銀質獎，「極微型線性滑軌」獲得台灣精品獎。上銀科技產品是精密設備的關鍵零組件，在創立之初就以研發創新與自有品牌為企業永續經營主軸。 HIWIN集團經過三十多年的深耕，蓄積堅強的研發創新能量，自1993 年以「精密滾珠螺桿」榮獲第一屆台灣精品「銀質獎」，30年來共獲得33項台灣精品金、銀質獎肯定，代表團隊在研發、設計、品質、行銷的努力成果，獲獎也代表一份責任，HIWIN希望透過一代一代的努力，重塑並擦亮台灣製造的招牌，讓MIT工業產品閃耀全球！ (左)經濟部國貿局 江文若局長、上銀科技 卓文恒董事長(右)。圖／上銀科技提供

1993.1.14 第一屆台灣精品銀質獎，上銀科技創辦人 卓永財總裁代表領獎(右3)。圖／上銀科技提供 (左)經濟部部長 王美花、大銀微系統董事長 卓秀瑜(右)。圖／上銀科技提供

晶圓移載模組EFEM應用半導體設備自動化、光學檢測設備自動化、太陽能產業及LED產業。圖／上銀科技提供 上銀科技 晶圓移載模組EFEM 超薄型直驅馬達 超薄型直驅馬達僅2.2cm 薄度可謂是全球唯一，適用半導體製程、LED製程、電路板檢測以及各式AOI應用。圖／上銀科技提供 大銀微系統 超薄型直驅馬達

為台灣高階製造領航

上銀科技囊括ARSI 4項大獎

經濟部工業局為強化機器人智動化系統整合領域能量，加速產業創新應用與研發，帶動產業升級，並肯定優秀人才對產業貢獻，特舉辦「機器人智動系統優質獎」，第一屆頒獎典禮於日前舉行，共選出創新應用研發類9件得獎作品及傑出人才類4位得獎者，上銀科技贏得四大獎項，充分展現智動化素質與服務能量。上銀科技榮獲四項大獎肯定的項目，包含：H I W I N DATORKER®諧波減速機榮獲「機器人及關鍵零組件研發組」特優獎、HIWIN i4.0BS®智慧型滾珠螺桿榮獲「系統整合應用組」特優獎、吳文加協理榮獲傑出團隊領導獎及黃國成課長榮獲傑出工程師獎。

ARSI創新應用研發類-系統整合應用組 特優獎 HIWIN i4.0BS®智慧型滾珠螺桿 HIWIN i4.0BS®智慧型滾珠螺桿為世界首創，具工業4.0連結智慧化的滾珠螺桿，提供客戶創新的服務與附加價值，更為智慧機械產業帶來更多的能量，使工廠更智慧化並藉由手機即時得知滾珠螺桿的壽命狀態等資料，讓管理者即時掌握做出最佳判斷，以維持加工品質與效率。 ARSI創新應用研發類-機器人及關鍵零組件研發組 特優獎 HIWIN DATORKER®諧波減速機 減速機、伺服馬達與控制器是工業機器人的三大關鍵零組件，上銀科技於2018年成功開發出機器人最核心元件-諧波減速機，突破等效7,000小時之業界標準，機器人關鍵零組件自製率達100%，降低元件所需成本，大幅提升產品競爭力。上銀集團完整掌握機器人核心技術，為全球第三家可以量產且符合國際標準的製造廠。