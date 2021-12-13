成大總產學中心主辦新創成果展暨產品市集

由成功大學、高雄科技大學與南部12所大專院校攜手舉辦的 「科技部成大與南部大學新創成果展暨產品市集」活動，上周六(11日)在臺南市美術館2館戶外廣場盛大舉行，現場除展出學校的科研成果與新創特色商品，還有免費的地方特色小吃及創客手作活動，吸引大批民眾參加，許多民眾對大學研發的產品感到新鮮又好奇，甚至來挖到許多寶。

該活動係由國立成功大學總產學中心主辦，現場貴賓包括科技部新型產學研鏈結計畫辦公室陳炳煇教授、台南市美術館館長林育淳、成大副校長蘇芳慶、高科大產學長謝其昌，以及各聯盟學校校長、師長等各界貴賓參加，並共同拉開大禮盒彩帶，讓活動正式熱鬧開跑。

陳炳煇教授表示，成大建置「大南方聯合電商平台」可說是一項創舉，過往學校輔導新創團隊大多著重在資金、法務、智財，但行銷是不可缺的一塊，尤其學校產品都經過科學驗證，品質有保證，該平台整合南部聯盟校學資源，屏除過往單打獨鬥方式，未來必定能成功輔導許多新創企業，為台灣產學創新挹注一股力量。

成大蘇芳慶副校長指出，成大今年創校90周年，長期秉持「共同創造、共同分享成果、共同進步」概念，為台灣這塊土地努力。感謝科技部對大學研發成果的重視，讓大學端的研發成果與技術，能更貼近民眾生活，甚至透過電商平台，能協助這些科研創新商品擴展行銷通路。而承辦單位高科大產學長謝其昌則說，大學是培育我國優秀人才的主要學術殿堂，近年來，教育部積極推動產學合作，希望善用學校師生們豐沛研發能量，開發出產品或技術來協助產業界在製程的改善或是產品技術的突破，協助產業升級與轉型，帶動我們國家的競爭力。高科大在三校合併後，融合親產優質、創新創業、海洋科技三大特色，更跨域整合發展；尤其高科大擁有自己電商平台，未來可協助聯盟讓「大南方聯合電商平台」更加完善。

現場攤位參觀；成功大學副校長蘇芳慶(左起)、科技部陳炳煇教授、高科大產學長謝其昌 。圖/成功大學提供

科技部、成大與南部大學新創成果展暨產品市集，現場規劃有「特色食品」、「科技生活」、「文創教育」、「美妝健康」等四大展區，共有20多個攤位，民眾可以透過特色主題展區，進一步認識科技研發技術如何來提升日常生活的便利性，以及為生活所帶來的許多妝點與改變。因應近年來電商當道，成功大學獲科技部支持為大專校院科研成果商品成功開發的「大南方聯合電商平台」，預計將於明(111)年3月上線。未來，大學的科研許多優質商品未來都可以透過「大南方聯合電商平台」於線上購買，更希望能拓展到全國各大，甚至成為大學校院科研產品的代名詞，行銷國際。