台北海洋科大致力培育海空物流行銷人才

廣邀國內海空物流業界各大龍頭企業及高中職端相關類科盛大舉辦「2021海空物流人才需求論壇」

由於目前國際環境與時局的改變，全球航運與物流產業的行情水漲船高，國內相關企業之現況亦欣欣向榮、面向未來即一片海闊天空，亟需大批即戰力之可用之兵，故可謂求才若渴，需才孔亟。

台北海洋科技大學海空物流與行銷管理系，因擁有優良傳統歷史，數十年來為相關業界提供源源不絕的生力軍，並皆為貨真價實、有口皆碑的可用之才，日前11月25日，廣邀國內海空物流業界各大龍頭企業及各高中職相關類科，於台北海洋科技大學淡水校本部，盛大舉辦「2021海空物流人才需求論壇」，冀望海空物流業界、學界人士能在此互通有無，及為相關科系同學指點迷津。

廣邀各界先進、師長齊聚一堂，先行召開座談前的「圓桌會議」。在業界方面，共有中菲行、台灣西鐵、中華通關自動化協會、建新國際、聯興國際、帝諾斯國際、東立物流、遠雄航空自由貿易港區、超捷集團等名門；在高中職端方面，共有基隆海事航管科、東港海事航管科、蘇澳海事航管科、松山家商國貿科、商經科、淡江高中商經科、羅東家商等名校。先由東道主台北海大海空系許秀麗主任致歡迎辭，與會者也彼此自我介紹、各言爾志，亦分享最新的業界、學界之訊息，並在活動前凝聚共識及意識，以俾利論壇在良好的品質中進行。

台北海洋科技大學林俊彥校長致與會嘉賓感謝狀。圖/台北海洋科技大學提供

在「會前會」後，進入今日正式的論壇程序。首先由台北海洋科技大學林俊彥校長致辭並致贈來賓感謝狀，接著便由各大企業的代表，簡介該公司的概況、經營實績，及未來發展策略展望，當然最重要的是對於人才的要求及期許。例如中菲行國際物流的邱鈞榮空運總裁，特別提到在學時應加強之科目，及實習的重要性和要擁有努力學習的上進心態等；中華通關自動化協會劉楊柳理事長，建議將重要證照考試納入學分制，以提升學生就業競爭力；台灣西鐵國際物流李子岩董事兼總經理，則苦口婆心的指出應在「英文」科目下功夫，以培養相對應的語言能力。眾多前輩從許多面向角度，知無不言、言無不盡，對人才需求提出許多充滿建設性意見，深具發聾振聵之效，唯有如此這般，成功之時始指日可待。此外，與會各知名企業更表示願意與學校合作，提供學生實習與就業機會，使本系「畢業即就業」的優良傳統再次獲得驗證及落實。

中華通關自動化協會劉陽柳理事長分享海空物流人才應注重之學科。圖/台北海洋科技大學提供

「2021海空物流人才需求論壇」在各界積極參與及討論正面且熱烈的情境下，圓滿完竣落幕。與會之各大企業皆異口同聲表示，海空物流不管在現在及未來，皆定為世界的中流砥柱，故非常需要源源不斷的新血，加入這非常有前途的產業，而從高職端到科技大學端，均有非常完善的教育體系，相信經過千錘百鍊的訓練後，都能夠成為優秀的海空物流從業人才。