台灣原世紀文化藝術團 展演重現部落防疫史

台灣原住民各族群有豐富且多元的樂舞文化，不僅在藝術、音樂、舞蹈等項目之天賦與能力相當出眾，表現也十分出色。「台灣原世紀文化藝術團」結合傳統舞蹈與現代戲劇，回溯民國35年台東縣重安部落霍亂流行，恐怖隔離防疫情境創作《重獲平安》，透過展演重現那一段不為人知防疫史！

台灣原世紀文化藝術團團長沈晏寧(中)，排練時不斷提醒團員毫無保留的宣洩情感。圖／醒吾提供

新北市政府原民局為了傳承原住民族精粹的藝術表現，於110年持續推動原住民族藝術團隊培力計畫，經由新北市原住民族藝術團隊自主規劃培力課程，並採提案甄選之方式，錄取後藉由經費之挹注以強化藝術團隊表演專業能力為目標。

台灣原世紀文化藝術團團員利秀美(前中)表演經歷豐富，扮演母雞帶小雞功能，帶著年輕團員揮汗排練。圖／醒吾提供

原民局深化團員對自身族群歷史根源、傳統文化意涵之認識，充實表演藝術的專業知識與能量，奠定團隊創作能力的根基，進而提升新北市藝術團隊競爭力及創作演出能量，培養原住民族藝術人才競爭力。

戲曲學院畢業的周姿沂(左二)，排練時與團員交換肢體語言呈現方式。圖／醒吾提供

今年經專家評選計有旅北都蘭、台北山舞、馬拉赫、豐年、原美活力、馬耀、卡邦、台灣原世紀、原創表演工作室等9組團隊加入本計畫，成員自國小學童至銀髮族皆有，甚至還有許多家族共同參與，顯示新北市政府原民局對於原住民表演藝術人才培育從小扎根、代代傳承的目標與意義。

醒吾科技大學表藝系老師王鏡冠(左)負責指導台灣原世紀文化藝術團，排練時反覆與團長沈晏寧溝通走位及舞台情感呈現。圖／醒吾提供

此外，新北市政府原民局今年也藉由醒吾科技大學流行藝術學院表演藝術系專業師資之介入，輔導各團隊融合原住民傳統文化與當代都會生活文化，進行表演舞碼主題、內容構思與表演形式的設計，增加原住民文化意涵的表現與傳達，提升表演藝術之深度。

台灣原世紀文化藝術團員在設施完善的摘星閣排練前，第一道功課就是熱身喚醒全身舞蹈細胞。圖／醒吾提供

台灣原世紀文化藝術團是由台大戲劇系畢業的沈晏寧於104年創設，今年首次參加新北市政府原民局培力計畫，透過舞台劇編劇課程之啟發，促使她想回到台東縣重安部落尋找題材，在田野調查及採集傳統樂舞素材的過程中，偶然發現矗立於台11線重安靠海邊有一座「都滅霍亂事件追悼紀念碑」，好奇的她透過口述訪談耆老，拼湊出這段鮮為人知的霍亂防疫故事。

這起霍亂大流行相傳起因於一名阿美族男子食用在海灘採集海藻後生病，經檢驗後確診為霍亂，但因防治不及肆虐整個重安部落造成大流行，偏遠的原鄉地區因缺乏醫療資源，最終導致60餘人死亡，死者在政府的強制下由族人直接送往在溪流出海口已事先準備好的火堆中火化，既未撿骨埋葬也沒有設立墓碑，因沒有任何記載，因此無資料可查對死者的姓名及確實人數。

今年新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，台灣防疫雖繳出漂亮成績單，仍有數百人因打疫苗致死。沈晏寧有感而發，目前因防治疫情需施打疫苗，的確會讓部落耆老想起重安部落的這段往事，因而心生恐懼抗拒打疫苗。因此她決定以傳統舞蹈與與現代戲劇，創作出《重獲平安》劇碼，期望可以藉由戲劇演出之方式來追悼這段歷史，並由展演撫慰因疫情病故之亡者及鼓勵大家不要抗拒接種疫苗，祈祝台灣當下防疫順利、大家都能回歸正常生活。

台灣原世紀文化藝術團藝術團員包含老、中、青三代，已從事文化藝術表演逾30年的利秀美，與台灣戲曲學院剛畢業的年輕團員周姿沂，都是這次培力計畫演出團員。兩人年紀雖相差35歲，全心全力排演，舞台上溝通無障礙，都很開心有此機會參與這次演出。

利秀美也是阿美族文化藝術表演者，透過演出更能感受昔日族人心情之無奈。周姿沂很珍惜這次參與培訓，值此防疫期間能有舞台演出機會，尤其在醒吾科技大學接受最完整培力專業課程，包括阿卡貝拉、音樂劇舞蹈學習等，大呼受益良多。

今年度培力計畫新北市政府原民局感謝醒吾科技大學專業師資團隊延聘業師，加強藝術團在表演上的專業能力。此外，原民局亦補助經費以利團隊對舞碼進行田野調查與文化採集，深化團員對舞碼歷史根源、故事情節、文化意涵、表演藝術形式等方面的了解與掌握，提升表演藝術水準。

今年藝術團隊培訓成果展演將於110年12月19日（星期日）於新北市樹林藝文中心錄影演出，並擇期於影音平台播映，屆時歡迎國人一同欣賞，見證與鼓勵藝術團隊在原住民表演藝術文化傳承上的努力！