龍華科大歡度52周年校慶

激勵教師獎金2,500萬再創新高

「卓越52‧求實創新」，龍華科技大學12月11日喜迎建校52周年校慶，不畏少子女化衝擊，龍華科大110年新生註冊率達95.64%，較去年提升2.55%，再創新高；今年共發出各類激勵教師獎金總金額近2,500萬元，加上各系招生激勵獎金，獲得獎金教師多達201人，佔全校專任教師人數比例七成四以上；而今年的產學合作金額亦高達3億3千餘萬元，成為少子化寒冬下少數辦學績效卓越的科技大學。

龍華科大建校52週年，葛自祥校長期許全校師生持續努力，讓龍華成長茁壯。

龍華科大校長葛自祥於慶祝大會中表示，近年學校持續投資校園各項軟硬體建設、發放各類激勵教師獎金年年破千萬，今年共發出獎勵總金額近2,500萬，包含獎勵教師推動實務教學、獎勵教師學術著作、產學合作、專利、技轉、教師指導學生參與競賽、考取證照等獎勵金，以肯定龍華教職員工在工作崗位的辛勤奉獻。由於孫道亨董事長及林如貞副校長日前因公務出國，正依規定檢疫隔離，葛校長會中代為轉達並向師生致意，同時期勉全校同仁求實創新、追求卓越，為營造優質的校園環境而共同努力。

葛校長(右)邀請貴賓(左)頒發傑出校友獎表彰校友們對社會卓越貢獻。

校慶大會首先邀請三重商工校長李立泰、南港高工校長劉美慧、松山工農校長何杉友、松山家商校長張瑞賓等高中職夥伴學校校長致詞，並受邀頒獎表揚服務龍華滿10年、20年、30年及40年的資深教職員工，肯定他們在工作崗位的辛勤付出，伴隨著學校一起成長茁壯；同時，龍華科大董事孫道濟，特別頒發傑出校友感謝牌予耀輪實業公司董事長陳正豐及千恩長照中心董事長張鎮在，表彰他們在社會各專業領域的卓越貢獻。葛自祥校長致詞時，首先期勉全校師生當飲水思源，感激龍華創辦人孫法民先生及孫陳淑娟女士篳路藍縷建校。他同時也感謝教職員辛勤付出，讓學校今年續獲教育部高教深耕計畫1億2,943萬元，連續4年補助金額成長，每年均獲得超過1億經費，累積補助金額更逾5億元，是台中以北地區私立科大第一！顯見政府主管機關對學校的高度肯定。

頒獎嘉賓與服務龍華滿30年的資深教職員工合影。

葛校長說特別值得一提的是龍華科大今年再度蟬聯《遠見》及《Cheers》媒體調查「2021企業最愛大學生」全國私立科大第一名榮耀；此外，並第4度入選《Cheers》全國Top 20辦學績效卓越大學，成績斐然；充分證明龍華科大堅守務實致用，積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，提升跨領域創新研發能量，進而打造學子職場黃金競爭力的卓越成效，已廣獲社會肯定，他強調在少子女化趨勢下，龍華科大堅持特色辦學，致力推動國際化並深耕產學合作，例如攜手日本別府大學、英國考文垂大學、日本福岡縣豐前市政府、韓國專門大學教育協議會簽訂MOU合作備忘錄，後續將開展各項跨國教育項目，以增加雙邊學校互訪、學生研修、見學及職場實習的機會，期能有助提升龍華學子國際視野。

此外，該校攜手僑委會成立「泰國高科技人才培訓基地」；獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立全台大學中獨一無二的「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，建置「高端加工智慧化研發中心」、「人工智慧/物聯/邊緣運算聯合實驗室」、「國際市場開發專業教室」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」等8個特色場域，期望透過與業界同步的產線實作場域，培養跨領域、符合國際產業發展脈絡的技職人才，達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標。

龍華科大除歡度建校52周年，除慶祝大會，體育館並舉辦校慶嘉年華－學生創意啦啦舞競賽，14個系學生代表隊競技，現場青春洋溢，熱鬧歡騰；數位內容中心也舉辦全國大專院校盃原創桌上遊戲設計大賽，邀大家一起玩創意、瘋桌遊！以及各系校友回娘家、校友大會等活動，充分展現龍華人的團結向心。