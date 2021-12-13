台北英僑商會聖誕慈善募款　在台外商齊聚寒冬送暖

社團法人台北市英僑商務協會(British Chamber of Commerce in Taipei, BCCTaipei)在12月10日舉辦一年一度的聖誕慈善募款午宴(Christmas Charity Auction 2021)，此次募款將捐贈給三家台灣慈善機構，包含台灣救世軍(Salvation Army)、台灣國際兒童村(SOS Children’s Village)以及英僑商務協會的四年大學獎學金資助台灣清寒學生計畫。

此場外商年度盛會，約有150位的英僑商務協會企業會員夥伴參與午宴，眾多知名外商企業與組織如匯豐銀行HSBC Bank Taiwan、萊茵再生能源股份有限公司 (RWE Renewables Taiwan)與英國農業和園藝發展委員會(AHDB)皆共襄盛舉。台北英僑商務協會執行長許淂倫Richard Stokes-Green表示「英僑商務協會原是由一群志同道合的人所創立，除了以促進台英之間的貿易及投資為職志之外，也積極透過企業社會責任相關活動回饋在地社區。他們更視台灣為第二個家，並盡心為台灣社會努力著。我們很高興每年有機會邀請各界外商企業齊聚一堂為台灣盡一份心力。」

現場邀請台灣救世軍的樂團進行開場表演。圖／台北英僑商會提供

台北英僑商務協會自1996年起，每年定期舉辦公益活動，透過各項公益捐款活動所募得款項，迄今已捐贈超過1,700萬元，今年也成功募集了超過一百萬元。募集的善款，將捐贈給三個主要受贈單位包括：基督教救世軍(Salvation Army)以物資協助家庭，給予弱小的兒童青少年關懷保護，幫助無家可歸的街友，並且不分年齡和信仰去協助有需要的人，而台灣國際兒童村(SOS Children’s Village)則是以安置受虐兒童及行為偏差兒童進而使他們成為社會上有用的人為主；另外The BCCTaipei 4-Year Scholarship Programme, 由台灣家扶基金會支持，該計劃讓來自不同背景的有天賦的貧困學生有機會在他們選擇的台灣大學學習。