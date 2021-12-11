「蹽溪過嶺―黃國書書法創作展」中興大學藝術中心展出中

立委暨書法藝術創作者黃國書，其「蹽溪過嶺―黃國書書法創作展」正於國立中興大學藝術中心（臺中市南區興大路145號圖書館7樓）展出中，展至111年1月8日止，歡迎藝文愛好者前往參觀欣賞。

〈蹽溪過嶺〉以碑體條幅呈現，並使用竹筆書寫，油然生出蒼勁樸拙之感，體現臺灣早期「蹽溪過嶺」，克服艱辛困難的歷程。圖／國立中興大學藝術中心提供

自今年10月起，黃國書即以「蹽溪過嶺」為題，陸續於國父紀念館、國立聯合大學藝術中心巡迴展出，深獲好評。此次於中興大學藝術中心展出，適逢母校102週年校慶，對曾獲中興大學第20屆傑出校友的黃國書來說，更具意義。展題「蹽溪過嶺」，引自臺灣金曲創作歌手謝銘祐歌詞「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，呼應其積累十多年創作能量後，走出新風貌，以書藝詮釋當代哲理思維與政治工作理念，表達對這片土地的關懷和感謝。

〈福爾摩沙〉以四幅斗方形式組成，寫出作者對臺灣土地的熱愛。圖／國立中興大學藝術中心提供

黃國書自幼受祖父指導，臨習書法，從顏柳楷書及魏碑入門，後旁及宋代書家行草，學生時期即嶄露頭角；後得杜忠誥教授指導，系統性鑽研歷代名碑法帖，於前輩書法家基礎上，寄情翰墨五十載，在繁重公務之餘仍深耕書藝不輟，融入自身書道美學涵養，學古創新，漸成一家面目，認為「現代書法創作，不只是寫出一種形體，透過書法創作，透過字體的型貌，來傳達背後的文學意義」。

〈厚積薄發〉拉長四字最下方的線條，對比渾厚的篆體，以文字構成圖像與涵義的融合。圖／國立中興大學藝術中心提供

此次展出百餘件作品，分為「縱橫古今」、「剛柔並濟」、「行雲流水」、「咫尺千里」四類，篆、隸、楷、行、草、碑等書體兼具，除了展現紮實的筆力線條結構、墨韻趣味，在章法呈現與紙幅設計上，更加入現代藝術的佈局巧思，將「視覺藝術」與「書法」融混的美學意境，令人驚豔；內容取材多元，有傳統古典詩詞、臺灣文學作品，如〈吳濁流古典詩〉，或富有本土精神的俗諺語，如〈草地鑼鼓歡喜就好〉、〈天公疼憨人〉等，還有以渾厚有力的魏碑體，寫下蔣渭水先生為臺灣文化協會所填會歌歌詞中〈樂為世界人〉，表達臺灣當前追求融入國際社會的處境，再再顯現其學識底蘊與人文關懷，乃至於對自我的期勉。

「以形表意」，黃國書配合文字意境擇用相對應的書體風格，甚或「混搭」不同書體，以造形詮釋字義，融合各家書風與筆意，在閱讀意會間，或趣味橫生，或意境深遠，使得文字與內容達到高度協調的藝術性，展現藝術家的自由創作與深厚功底，而創作時選用的紙筆、落款與鈴印，集各家之長，也是展覽的一大亮點。