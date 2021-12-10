成大智慧半導體學院將進駐高雄亞灣

為台積電、台達電、日月光、國巨等15家合作大廠培育高階人才

國立成功大學「智慧半導體及永續製造學院」日前(12/8)與高雄市政府簽署合作意向書，宣布將進駐亞灣區，為台積電、台達電、日月光、國巨等15家合作大廠培育高階人才。現場由高雄市長陳其邁、成功大學校長蘇慧貞親自簽署，展現合作推動大南方發展的決心。

高雄市長陳其邁致詞時指出，成大在半導體領域是世界級的頂尖大學，團隊展現無比效率，促成半導體學院落地高雄亞灣，在下一世代人才競爭取得先機。「很高興跟成大結成連理，聘金禮數不多，但市府會跟成大好好合作，做產業最強的後盾。」

陳其邁強調，台南跟高雄產業發展密不可分，在半導體領域更不在話下。他也舉自己經驗，指出以前高雄人才畢業後大多考到成大，因此成大的畢業生很多來自高雄，畢業後也多半往中北部就業。但隨著半導體等科技產業聚落南移後，將縮短南北落差，「現在正是北漂青年和在地人才在南方發展最好的時機。」

高雄市長陳其邁(左)與成大校長蘇慧貞(右)簽合署作意向書，宣示進駐亞灣設立半導體學院校區。圖/高雄市政府提供

陳其邁表示，從5G AIoT應用服務到半導體，已有許多設計、製造、封裝、材料、設備、零組件大廠在台南和高雄形成生態系，未來產業鏈的發展更要緊緊緊、追追追，從科技大學到頂尖大學打造完整的人才培育體系。「下一世代半導體競爭就是人才的競爭，南台灣將開花結果。」

成大校長蘇慧貞指出，大學只有一個功能，就是「先準備人才、帶動創新」，成大在90年前就這樣做，當時台灣從農業社會邁向工業社會，優先需要準備的就是具競爭力的下世代科學與技術人才，成大第一批畢業生就在高雄戲獅甲工業區工作。而到1939年前後，高雄邁向化工時代，成大更是常常出現在高雄，分享最適合南台灣的產業技術面向，今天大南方一起工作，既是歷史的必然，也是時代的期待。

蘇慧貞也肯定陳其邁的企圖心與遠見，希望跟著市長的效率，一起在高雄耕耘。她強調，下世代的半導體會帶動台灣發展的機會，更重要的是各種人才的產生，因此成大半導體學院有別於台清交等學校，結合亞灣的創新，融入人工智慧與數據科學精神，同時也有邁向低碳、低耗能的材料與製程永續創新製造課程，「高度敏感的能源議題、高度集中的數據精神是這個學院有別與其他的工作主軸，成大將和市府合作，讓南台灣成為台灣希望之所在。」

高雄市經發局長廖泰翔表示，成大擁有最多國內企業合作的豐沛產學資源，15家合作企業夥伴中有超過一半是高雄在地的產業龍頭。他強調，成大「智慧半導體及永續製造學院」不僅是高雄亞灣第一座國家級科技研究學院，也將串聯亞灣的新創基地及驗證場域，建構完整的研發環境，讓5G AIoT創新科技從構想到成形都可以在亞灣區內一條龍完成。