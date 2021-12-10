崑山科大獲臺南市「節能標竿」獎

文/葉圳轍

崑山科技大學節能診斷服務中心(Energy Diagnostic Center，簡稱EDC)積極投入大學社會責任計畫(USR)節能服務，更與臺南市政府合作，參與臺南市節電大聯盟活動，因執行績效佳，本週三(8日)在臺南市政府舉辦的「110年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮」，獲市長黃偉哲親自頒發「節能標竿獎」，這是該校連續三年獲得此獎項。

臺南市環保局舉辦表揚典禮，肯定得獎單位發揮社會責任，以及協助輔導能源大用戶、偏鄉地區能源使用異常的學校與社福機構，提供專業節能技術與用電安全評估。

崑山科大EDC團隊除積極推動學校節電措施外，同時協同專家團隊輔導其他用電大戶，提供相關建議，績效佳獲頒「節能標竿獎」，全國僅7個單位獲獎；該獎項肯定參與環保局「節電大聯盟」之企業、學校團體，輔導與協助用電大戶達到節能減碳之效益。

崑山科大EDC在105年由經濟部能源局輔導設置，為全國最先設立EDC的私立技職校院，目前由該校電機系副教授王瑋民負責，EDC搭配該校設備及專業師資，結合學校專題製作及校外服務課程，提升學生成為未來節能專業種子，培育國家節能減碳專業人才，並提供鄰近中小能源用戶節能診斷，強化學校與業界的互動。

崑山科大獲頒節能標竿獎；圖為總務長洪文港(左)與電機系副教授王瑋民(右)合影。圖/崑山科大提供

王瑋民表示，該校EDC致力於學校USR節能服務，像是參與臺南市府環保局『節電大聯盟』計畫，輔導對象為臺南飯店及國泰人壽等；另參與臺南市府節能輔導團隊，輔導對象為環保局善化清潔隊、大臺南智慧交通中心、臺南市政府永華大樓、下營區公所等，未來也會持續推動各項節能項目。」

除USR大學社會責任計畫節能服務外，崑山科大校園內也積極落實節能減碳政策，包含校園照明全面汰換為LED節能燈具，同時增設智慧啟閉控制開關、宿舍熱水系裝設熱泵系統及老舊中央空調汰換等，109年9月也於教研大樓電梯加裝電力回生裝置，提高能源使用效率，各項節電成效皆顯著。