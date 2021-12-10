大葉大學32週年校慶 系列講座陸續登場

大葉大學32週年校慶大會將在週六舉辦，一系列活動在校內陸續登場，企業管理學系推出校友就業經驗分享講座，邀請獲頒全國模範勞工的黃品翰分享職涯，工學院辦理風電講座，海龍離岸風電到校預約未來人才。

大葉大學企管系校友黃品翰是今年全國模範勞工得主之一。圖／大葉大學提供

企管系校友黃品翰回憶說，他的大學生活多采多姿，曾經擔任院學會會長與系學會會長，在社團他學習到如何辦理活動、與人互動，也有機會結合知識與實務，大學就讀大葉大學管理學院不分系，讓他學習的面向更廣，當時他就開始思考自己想往哪個領域發展，在企業五管「產銷人發財」裡面，他選定了人力資源為就業方向，並且繼續就讀企管系研究所，提升專業能力。他鼓勵學弟妹，企管可以應用的領域很廣，只要準備好，想往哪一行發展都可以，不要怕辛苦，勇於接下工作、承擔責任，把事情做好，別人自然會看見你的長才與幹勁。

海龍離岸風電許可總監吳晉宇鼓勵大葉大學學生投入風電產業。圖／大葉大學提供

企管系副主任鄭焜中表示，大葉大學企業管理學系碩士班畢業、現任佳凌科技股份有限公司總務部人事高級主任的黃品翰，是勞動部110年全國模範勞工得主之一，希望借重他的業界經驗與努力過程，引導學弟妹探索職涯方向，把握在學時間規畫未來、培養就業實力。

海龍離岸風電許可總監吳晉宇指出，台灣未來風電發展是長期的，不只是製造、物料、營運、維修，都需要本土化的人才，大葉大學深耕風電人才教育，期盼雙方有長期的合作，落實台灣人才培育。

海龍離岸風電造訪大葉大學，與李清華院長(右四)等人洽談合作。圖／大葉大學提供

工學院院長李清華強調，節能減碳與綠色能源是世界趨勢，近年政府積極發展綠能，因應新興產業風力發電，大葉大學成立風力發電教育與訓練中心，與世界知名營運商合作，培育在地人才。吳鴻筠老師也與產學中心吳建一主任的教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫」搭配，舉辦各式活動來推廣風電教育，這學期的風電講座先後邀請了IOG國際海洋公司、台中風能訓練中心、中鼎集團俊鼎機械、海龍離岸風電到校介紹風電發展，幫助學生認識產業、接軌產業。