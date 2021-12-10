台南應用科大美術系在110學年度全國學生美術比賽成績斐然

文/葉圳轍

能在全國性美術競賽脫穎而出實屬不易；台南應用科技大學美術系延續過去傳統，在今年競賽中，成績依然亮眼。

台南應用科大美術系參加110年全國學生美術比賽決選，共有6位學生拿下獎項；其中，大專美術系組西畫類的特優獎，由該校美術系七技部四年級賴奕勳同學獲得。賴奕勳的作品「群鳥飛舞時」，畫面裡充滿著飛動中的鳥禽，近景處則是一位攝影者正在操作著相機捕捉這生動的一瞬間，以及桌面上散置的相片、相機等物品，似乎隱含著攝影者對攝影的著迷熱愛。

獲得大專美術系組漫畫類特優獎「啊！眼睛好酸」，作者為該校七技部六年級巫佳珊同學，她以帶有幽默感的戲謔手法描繪當下沈迷於3C產品，低頭族們用眼過度的社會現象，酸酸的檸檬汁猶如那無止盡吸眼球的手機屏幕，陷入如此的酸爽體感無法自拔。

大專美術系組漫畫類特優巫佳珊《啊！眼睛好酸》。圖/台南應用科大提供

除了特優獎項之外，台南應用科大美術系學生亦獲得眾多獎項，包括西畫類：大專美術系組甲等張峻華，佳作黃子軒、李曜辰、李昀臻；平面設計類：高中職美術班組佳作白淳瑄、古若澐，大專美術系組甲等陳葳；書法類高中職美術班組佳作許雯晴，大專美術系組佳作林培琳；版畫類：大專美術系組優等許祐誠，佳作 謝泊諺；漫畫類：高中職美術班組佳作王姿婷，大專美術系組佳作洪意婷、黎光鈞。

台南應用科大表示，該校美術系多年來持續追求向上提升的學習成效，學生們在國內許多的美術競賽中不斷地發光發熱，在系上教師的殷切指導下，靠著自我鍛鍊、努力不懈的精神，不論在作品題材選擇亦或是表現形式，都顯現出全心投入、求新求變的學習態度，終於在美術競賽中贏得佳績，其榮耀實至名歸，值得欲成為藝術家的學子們參考學習。