絲綢印染整理公會第24屆理事長 和友紡織董座卓欽銘續任

台灣區絲綢印染整理工業同業公會於12月8日召開第24屆第1次會員代表大會及第1次理監事會議，進行易屆改選，由和友紡織股份有限公司董事長卓欽銘續任本會第24屆理事長。

卓欽銘理事長發表感言表示，承蒙會員廠之厚愛再次賦予重任，將延續絲綢印染公會各項相關服務，以共促產業發展。在激烈變動之國內外情勢中，期能在新的理監事團隊合作下，並借重前幾任理事長卓越領導經驗，積極推動會務。

針對將2050年淨零碳排納入國家溫室氣體長期減量目標，會員廠會有面臨到碳稅、能源稅的問題、因疫情衝擊直接影響了勞動力的供給、自由貿易協定之洽簽嚴重落後競爭對手國等等議題，將向各相關單位提出建言，協助業者改善經營環境，以利產業永續經營。

為借重歷屆理事長的專業及實務領導經驗，於會中提案敦聘前理事長許進崎、謝福生、許宏彰及李肯堂為名譽理事長；另為會務更順利推展增設副理事長乙職，由本屆理監事共推張啟川常務理事擔任。以提昇對會員廠之服務能量，共促絲綢印染產業之發展。

絲綢印染公會第24屆理監事名單如下：

理事長：卓欽銘

常務理事：張啟川、郭紹儀、謝志祥、許文洲

理 事：葉柏亮、吳世澤、王和良、許仁興、鄭為鍾、吳堅全、呂峻毓、楊宗宜、翁 偉翔、李英寬

候補理事：葉剛傑、謝明德、陳哲彬、吳存孝

常務監事：鄭建和

監 事：陳進丁、李滄江、鐘清河、黃豊源

候補監事：蘇柏甡、張啟明