永光創辦人陳定川持續推動經濟倫理 關注高房價問題

永光化學創辦人陳定川，12月4日出席「2021經濟倫理論壇」，於淡江大學台北校園與母校國際企業系師生，一起探討經濟倫理議題。現為永光化學榮譽董事長的陳定川，為淡江大學傑出校友、首位名譽博士。自2010年起，與淡江大學國企系產學合作，每年透過發表論文及舉辦經濟倫理論壇，探討台灣所面臨的各種經濟問題及可能的解決之道。

永光化學榮譽董事長陳定川推動經濟倫理，提供政府制定經濟政策參考。圖／淡江時報提供

陳定川在開幕致詞指出，近來全球各地發生許多重大的社會問題，例如，11月底，美國加州爆發集體搶劫事件，主要是國家制定政策忽略弱勢，形成貧富差距日益加大，造成社會不安。希望大師級學者於經濟倫理論壇針對議題所做的分析與建言，能提供政府制定經濟政策時重要的參考，更多關照弱勢族群，以避免社會動亂等不幸事件的發生。

政治大學經濟系教授林祖嘉發表台灣房價泡沫議題。圖/淡江時報提供

今年度論壇中，由政治大學經濟系教授林祖嘉發表「從營建成本對台灣房價泡沫之再量測」論文，就是以專業角度探討歷年居十大民怨之首的「高房價」問題。根據調查資料顯示，台北房價晉升世界第七、薪資卻二十餘年不漲，使得年輕世代的「有殼蝸牛」夢，愈來愈遙不可及。

林祖嘉認為，經濟發展不能忽視房價問題，土地成本和營建成本，以及市場供需問題，造成房價持續高漲。台灣房價泡沫問題的確存在，但以短期為主，且不易破滅。

衡諸台灣房屋與土地的評定，現值偏低，約僅實價登錄的一成，有效稅率偏低，平均約0.1%。林祖嘉表示，房子持有的投入成本過低，使得「囤房族」逐年增加。相較於美國，其稅率是房產估價的1~3％，高額的稅率，讓美國人持有房屋多為自住，少有「囤房」現象，顯見稅制改革對於抑制房價的確有顯著效果。

陳定川盼能藉著經濟倫理論壇議題的探討，喚起政府正視房價問題，公正而平等地實現分配正義，讓住者有其屋。本次論壇也深入討論「消費習慣、環境汙染與經濟成長」議題，所有的研究成果、發表的論述，將提供給政府相關單位做為制定經濟政策的參考。