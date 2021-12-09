52最具創新力企業榮膺2021年國際創新獎

亞洲企業商會總裁Richard Tsang勉勵企業不斷追求創新，建構創新文化

亞洲企業商會很榮幸能夠頒發2021年國際創新獎給予52家最具創新力的企業。國際創新獎每年由亞洲企業商會舉辦，旨在引領革命創新，表揚全球最出色的創新實踐，為全球企業打造一個全新的商業生態系統。

2021全球創新指數顯示，僅管面臨疫情的巨大衝擊，許多企業，尤其是那些積極投入數位化、科技及創新的企業，仍展現無與倫比的韌性，同時亦顯示，2019年擁有8.5％研發支出成長，對於打造全球創新生態系統貢獻良多。

今年得獎企業充分地展現了他們在創新的各方面,如極速增長、效率及包容性都擁有卓越的貢獻，這一點好與此一獎項的宗旨不謀而合。此獎項不僅為全球企業提供展現其創新力與成果的國際平台，同時激勵企業持續投資在創新，邁向更好、更永續的未來。

今年的獎項吸引了許多來自不同產業、國家及市場的企業組織踴躍報名，如有來自巴西、芬蘭、德國、香港、義大利、日本、新加坡、台灣、英國、美國等的國際企業， 最總卻只有共52家成功通過由業界知名人士所組成的評審團，重重嚴謹的審核， 從260家企業脫穎而出。

亞洲企業商會總裁Richard Tsang在開場致詞中表示，為了更能實踐工業革命4.0（IR4）的願景，我們必須在組織中不斷追求創新，賦予員工持續創新的空間與機會，在各自企業內建構創新的文化。這樣創新就會散佈於我們組織之中，而不只是一工作職掌，或對市場的回應。因此，最主要的不只是改變我們做生意的經營模式，思維方式也必須改進。

榮獲產品獎項的獲獎者抱括來自日本的CYBERDYNE穿戴式的Cyborg 動力服，全球第一個可透過腦波掌控活動的穿戴式機械人，及台灣的玉山鋃行的玉山智能外匯全方位服務，將防詐騙功能整合於其匯款服務中。

獲得服務及解決方案獎項的包括是來自台灣的SHOPLINE，以一應俱全客製化台SHOPLINE社群商務，針對不同業務類型所設計的全方位商務解決方案；以及來自美國的AMBIQ，針對IoT終端裝置所設計的超低耗能處理器解決方案，也是市場上最具能源效益的感測處理器解決方案。

另外，企業與文化獎項的得獎者包括杜拜警方，以杜拜Next50 Innovation Hub，一個為改革杜拜警政創新生態系統的轉型計劃，以及來自芬蘭的SOFOKUS的Better Monday®， 一個可以用來衡量員工在職場的快樂指數，進而創造一個以快樂為導向的企業文化。

超過300位來自全球創新專家參與國際創新峰會

主辦單位在國際創新獎線上頒獎典禮前亦有舉辦一個線上的國際創新峰會。峰會以“釋放組織的超能創新力”為主題，旨在激勵企業組織探索內在的創新力，進而以高獲利、具價值和以顧客利益為前提的方式進行創新，創建新的經營模式。

超過300位來自全球的創新專家、產業領袖及政策制定者在此峰會中匯聚，分享最新觀點並探索企業組織在創新、成長及進化過程中所面臨的未知。

亞洲企業商會主席Dr. Fong Chan Onn 於峰會開場時表示，企業組織必須更有勇氣探索未知的東西，進而創新及創造。隨著我們旅程逐漸前進，我們的理念也該跟著進化，增進創新的能力，以便能夠跟上時代的變遷。

專題演講講者之一IESE 商務學校執行長Josemaria Siota以技術深化下，企業新創的創新：挑戰，機會及趨勢為題，針對如何建構新創思維及文化，進而開新技術，確保組織走在正確的軌道上，分享可貴的觀點。

峰會其他演講者包括：DevTeam.Space首席執行官兼創始人Alexey Semeney; 英國保誠集團亞洲區技術創新總監Andy Chun; 香港鷹君集團數字轉型與創新主管胡芯;；GE Digital運送、流程和運營全球總監Praveen Lala; Celtra亞太區總經理Raushida Vasaiwala; Makoto Shibata, FINOLAB公司負責人兼首席社區官; Guy Parsonage，香港普華永道體驗中心合夥人及體驗諮詢主管；Wipro全球數據保護官及Women Leading AI network創始人Ivana Bartoletti; 創新委員會亞太區董事總經理William De Vos; Geoffrey Yuen博士, Parallel Chain首席科學家。而專題討論主持人則由viAct聯合創始人兼首席執行官Gary Ng和INNOBRIX創始人兼創新架構師兼企業創新教練Martin Daffner擔任。