勞動部桃竹苗分署獲頒經濟部Buying Power首獎

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極參與社會公益，率先採購社會創新企業產品與服務，協助社會創新企業正向發展；自107年起，連續四年獲頒「Buying Power-社會創新產品及服務採購獎勵機制」獎項。桃竹苗分署持續擴大採購社企產品及服務，並輔導轄區多家民間團體及企業轉型為社會創新企業，今年更以破千萬的採購金額，拿下經濟部「Buying Power-社會創新產品及服務採購獎勵機制」的首獎，8日由分署長賴家仁代表領獎。

今年邁入第五屆的「Buying Power–社會創新產品及服務採購獎勵機制」，為經濟部中心企業處為扶植社會創新企業，自106年起開始推動辦理，透過政府積極宣導倡議社會創新企業，鼓勵政府各機關、國營事業、民營企業及團體率先採購社企產品或服務，藉以持續開拓社會創新企業行銷通路，提升社會創新企業整體經濟朝正向發展。

以今年成功轉型為社會創新企業的民間團體–有限責任新竹縣那羅農特產產銷合作社為例，該單位運用在地生產的香草製出天然無毒的產品，並培訓在地居民成為導覽員，讓客人可直接面對第一線生產者的農民，而農民除了種植的收入，也多了新的收入來源。分署也鼓勵民間團體僱用弱勢族群，從事環境清潔維護的臻霖實業股份有限公司在分署協助下任用多達70名弱勢族群，同時採用環境友善的清潔用品，於今年成功轉型為社會創新企業，為環境資源保護盡一份心力。

桃竹苗分署長賴家仁於獲獎後表示，這份獎項是靠著全體團隊同仁的齊心努力，大家自發性地將社會創新採購落實到公務中才能實踐；除了以採購來支持社會企業外，分署亦持續輔導桃竹苗轄區企業及民間團體單位加入社創平台，讓物流、金流與資訊相互結合，不僅促進多元團體的升級及轉型，也能進一步使其自給自足，至今已輔導十餘家企業及民間團體成功轉型，有效達成經營績效與創造就業機會的雙重目標。

賴家仁進一步指出，桃竹苗分署今年也搭配節慶，邀集轄區內輔導的在地民間團體，辦理多場大型特色市集活動，鼓勵社會大眾認購社會企業及弱勢團體產品作為節慶贈禮，全民以行動力支持社會創新企業，不僅幫助地方創造更多就業機會，更讓社會創新企業得以持續發展！