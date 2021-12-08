中國醫藥大學舉辦2021「原住民族文化週」呈現校園多元特色文化之美

為營造友善校園多元文化教育環境，中國醫藥大學舉辦2021「原住民族文化週」迴響熱烈，連日來，原住民族學生「婀魯社ＥＬＵＧ」在水湳校區關懷大樓的「部落市集」展出原住民族服飾、藝術創作和生活用品，讓師生們深入的了解每個族群的特色文化，能更近距離的欣賞原鄉部落的美；動態展演晚會邀請逢甲大學、大葉大學的原住民族同學穿著傳統服飾、載歌載舞歡聚在一起聯誼同樂，分享「我們都是一家人」的溫馨。

「部落市集」展出原住民族服飾、藝術創作和生活用品。圖／中國醫藥大學提供

2021原住民族文化週定名「原．來思念是一條回家的路」，安排有靜態展覽、部落電影院、文化講座以及原民週晚會表演，日前舉辦「釀一罈記憶‧排灣族傳統小米就製作」，透過靜態展和紀錄片撥放，讓同學了解小米酒在原住民族傳統祭祀所佔之腳色，並由講師分享原住民正確飲酒文化，進而認識原住民族多元文化特色，同時讓原民生能更加認識自己的文化與自我文化定位，吸引師生前往觀賞並探索原住民族傳統文化興緻盎然。

「原住民族文化週」表演傳統樂舞。圖／中國醫藥大學提供

12月3日舉辦的「原住民族文化週」晚會，邀請中區各大專院校共襄盛舉，來自台灣各原住民族同學穿著傳統服飾、表演賽德克傳統樂舞歡聚在一起，彼此分享、傳承多元民族文化特色，還邀請賽德克青年會、逢甲大學、大葉大學的原住民族同學近百人參與聯誼同樂，感受我們都是一家人的溫馨，王陸海副校長、魏一華學務長特別前往會場給原住民族同學鼓勵，在冷冷的寒夜，傳遞暖暖部落情。

原住民族學生「婀魯社ＥＬＵＧ」黃允婕社長表示，中國醫藥大學現有排灣族、布農族、泰雅族、賽德克族、太魯閣族、阿美族、噶瑪蘭族等原住民族學生百餘人，期待透過校園原住民族文化週活動，喚起原住民族同學對自身族群文化認同和自信，進而引領全校師生對於原住民族文化之重視，了解台灣原住民族所面臨的困境，進而增添多元人文素養，以營造校園多元文化環境。

黃允婕社長表示，藉由「原住民族文化週」活動，讓原住民學生能從籌畫活動學習創造展現文化機會、建立自信與定位，刺激原民學生思考如何從文化本質出發，將專業與文化結合與文化價值再現，並促進非原民生對台灣原住民族文化的認識與原民生之間的認識交流，營造友善校園多元文化教育環境。

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