國立臺灣藝術教育館辦理「2021年教育部文藝創作獎暨全國學生圖畫書創作獎」得獎作品聯合巡展南區揭幕典禮，於110年12月8日下午2時，於國立屏東大學藝文中心舉行。一年一度的教育部文藝創作獎及全國學生圖畫書創作獎得獎作品，活動從12月8日到12月19日在國立屏東大學藝文中心展出，此次在北、中、南部地區舉辦四場巡迴展覽，屏大是最後一場，展出內容豐富多元，歡迎文藝愛好者前往觀賞。

教育部文藝創作獎自民國70年起舉辦，以期許開創實驗性與創新性之題材及技法，培養藝文創作風氣，提升文化生活素養，迄今已41年，為國內歷史最悠久的文藝創作獎項，不僅培育許多作家，更是不少參賽者努力創作的方向與目標。110年之徵件有來自全臺師生511件作品參賽，總計53件作品獲獎，顯示國內的文藝創作風氣在校園深耕的力量，更可看見文藝創作素質的提升，開創更多創新的文學作品。

此外，迄今已辦理16屆之「全國學生圖畫書創作奬」，是為了獎勵及培育圖、文創作人才，啟發全方位藝術創作，推動親子閱讀風氣，豐富兒童藝術涵養與想像力，透過運用學生藝術創意進而提升兒童文學。多年來獲得過此獎項的學生，已在國際插畫大展(義大利波隆納插畫展)中已展露頭角。這項比賽共分為國小低中年級、國小高年級、國中、高中及大專等5組徵件，110年共有170所學校1,259名學生參與，總收件數計901件，得獎作品包含特優、優選、佳作及入選共107件。今年獲得「特優」的作品，創作靈感發想自生活經驗的細微觀察，圖文並茂，精彩動人，獲得評審一致好評。

以上兩大獎項，不但承載著藝術創作者的夢想，也同時為我國培育許多藝術創作人才，提升國際競爭的軟實力，期待藉由兩獎項優秀作品聯合巡展，激發學生的想像力及創意。首展於國立臺灣藝術教育館第1、2展覽廳舉行，展後接續安排於南投、嘉義、屏東等地巡迴展出。為推廣藝術教育，活動均為免費參觀，今年更增加參觀展覽抽好禮加值活動，每區展覽結束立刻抽出三名幸運兒，獲得LED拷貝手繪版，輕鬆畫出高水準畫作，用以嘉惠各地文藝愛好者及對兒童教育有興趣的師生及家長們。歡迎全國喜愛文學及創意故事的大小朋友，一同前往欣賞領略師生作家們天馬行空的想像魔力！