淡水商工園藝科 從設計到施工 師生做到了

園藝可謂一個國家文明的指標，凡是越先進文明的國家，對於園藝美感之享受越為重視。現代人生活水準提高，對美的事物有更高的要求；在繁雜擾亂的生活中，若隨時有美景呈現眼前是非常療癒紓壓的。而造園景觀就可以滿足大家的需求。

造園景觀為整合「藝術、科學與人文」的專業領域，是園藝中一門結合「規劃、創作、設計、研究、管理自然或人造環境」的「專業」，對於現今生活水準日益提升、環保意識抬頭，造園景觀即是一項兼具多項知能的綠色新興產業，隨著時代潮流趨勢越來越受到更多人的重視。

圖左園藝科學生王瑀絢同學，透過業師協同教學，讓學生在手繪表現得更有層次。圖右為同學在手繪後，在結合實際施作過程，更能了解實際空間安排的適切性。圖／新北市立淡水商工園藝科提供

造園景觀設計繪圖，可以激發創造思考能力，並透過造園施工實習身體力行實務創作，培養刻苦勤奮的工作態度與良好的職業道德，終而達成目標提升成就感。若透過課程設計與教學體驗過程培養出孩子帶得走的能力，可將其技能應用於小範圍設計，進而創造美好事物，提高生活質感。

新北市立淡水商工園藝科主任林仁守表示：「藉由新北創新教育加速器計畫：Green Care–健康與療癒景觀的挹注，引入專業的繪圖業師，指導師生在色彩運用、上色手法的最新技巧，讓整體圖面層次再向上提升；學生在一年級時學習園藝植物識別及二年級時學習造園設計，任課老師在課堂上指導學生，依照各種基地條件分析來設計各式庭園風格及合理配置植栽，讓學生自由創作出獨一無二的景觀設計。再透過造園施工實習，讓自己繪製的設計作品可以真實呈現，在這個過程中讓學生建立對造園景觀的敏感度，並建立自信心。」。

該科學生在多元的學習機會下，在110學年度全國農業類科技藝競賽造園景觀職種獲得金手獎第1名及金手獎第3名，團體獎第1名的殊榮，實屬不易；而目前110年全國青年景觀競賽正如火如荼進行中，淡水商工園藝科派出兩組團隊來角逐本次競賽，創作主題分別為：「海邊走走」與「自然，而然」，兩組皆已通過第二階段競圖，預計本月中旬進行最終階段的實地施工，希望有機會贏得優秀成績。