成功大學舉辦高等教育國際論壇 培育未來全球人才

因應新型態學習趨勢，過去被視為輔助方案的數位教學，逐漸成為未來教育主流，面對這場教育界的「破壞式創新」，國立成功大學創校90周年之際，於今(7)日舉辦「高等教育國際論壇」，從「未來人才」、「跨域學習」及「策略突圍」三大主軸，匯集各國學者與企業交流探討新時代高等教育前景，激發跨時代的創新能量，落實產官學共榮共好精神。

此次論壇集結產官學各界代表與全球夥伴共計92個產、官、學、機構代表參與實體與線上論壇，共170位與會來賓共同響應以「ENGAGE 下世代全球人才培育行動宣言」行動方案作回應，持續推動微小改變，試圖改變未來社會新風貌，攜手合作逐步成為世界相信的力量。

成功大學校長蘇慧貞表示，成大與全球學術界、企業界以及政府單位重要領導者與夥伴們，在每次跨領域、跨地域多元合作中，建構出堅固且深具信賴的盟友關係，感到榮幸且驕傲。在未來改變的道路上，責無旁貸齊力扛起高等教育使命與社會的期待。

成大校長蘇慧貞在高等教育國際論壇上致詞。圖／成功大學提供

2021高等教育國際論壇探討未來人才特質、跨領域跨地域學習新模式、女性領導力與女性賦權等影響深遠議題，面對時代賦予各項使命，思考世界轉變與未來挑戰，聚焦社會需求與核心價值。

成功大學以「ENGAGE下世代全球人才培育行動宣言」，召集全球各地域合作夥伴，期望從世界每個角落皆響應五大行動方案，引領後疫情時代教育新浪潮，致力守護高等教育核心價值與理念，攜手國內外產官學夥伴，採取實際作為並投入資源，齊心培育下個世紀具備社會意識、可解決全球議題能力高階國際人才，成就共榮共好的社會。

教育部國際及兩岸教育司長李彥儀、法國在台協會主任公孫孟、美國學術交流基金會赴美獎助金暨華語教育計畫長林芝立、馬來西亞國立大學牙醫學院院長Noor Hayaty Abu Kasim、臺灣水利環境科技研究發展教育基金會研究員Gabriele Seewald、歐洲在臺商務協會副理事長徐尹容、LinkedIn臺灣公共事業部主任黃榮錕、耐能智慧創辦人暨董事長劉峻誠、帆宣系統科技董事長高新明、均一平台教育基金會董事暨執行長呂冠緯、美國工業設計師會波士頓副主席李盛宏等單位代表共同簽署該行動宣言。

高等教育國際論壇現場吸引教育界及媒體界共襄盛舉。圖／成功大學提供

呼應《聯合國2030永續發展目標》及《給下一世代人才備忘錄》，結合全球高等教育策略與具備7大素養—想像、敏捷、學思、智匯、好奇、視界、共好的未來人才養成計畫，對培育下世代全球人才勢在必行。