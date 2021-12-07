朝陽科大資訊學子畢業成果展獲廠商青睞 市場潛力十足

為了展現學子之創新研發能量，朝陽科技大學舉辦資訊學院2021資訊週-資訊管理系、資訊工程系暨資訊與通訊系學生畢業專題聯展，吸引霧峰農工、僑泰中學、草屯商工、中壢高商、大明高中、明道中學等數百位師生前來參觀，場面相關熱鬧。

朝陽科大資訊學院院長廖珗洲表示，今年資訊週除了安排三系畢業專題成果聯合展示，同時也安排講座及專題競賽等活動，主題包括物聯網應用、大數據、APP應用、多媒體應用、商務智能、雲端技術、3D手機遊戲、晶片技術等，共展出101組作品，參展人數達358人，其中不少畢業展專題作品已獲廠商青睞，並進一步洽談未來合作，市場潛力十足。

資訊工程系專題作品「STM32製作賽車模擬器專用踏板控制盒」，讓前來參訪的高中職學子大感新奇。圖／朝陽科大提供

其中，資訊工程系專題成果則聚焦在機器人、人工智慧及資訊技術，展出包括「STM32製作賽車模擬器專用踏板控制盒」、「跳躍機器人之設計與製作」、「芽菜智慧種植系統」、「無人智慧型水果店」等作品，讓前來體驗的高中職學子感到十分新奇有趣。

朝陽資管系作品「WisRent智慧租屋管理系統」，房客可透擴增實境模擬入住後的樣式，也能與房東在線上簽約，榮獲2021 APP移動應用創新賽一獎。圖／朝陽科大提供

資訊與通訊系專題作品則著重在智慧物聯網、多媒體虛擬實境與APP應用、晶片技術等三大面向，展出包括「基於疫情管理之GNSS訊號為主的人流偵測系統」、「AI仿生鳥之實現」等作品，展現手機及多媒體程式設計、網路管理與規劃、通訊系統及嵌入式系統等四大核心課群模組的成果，相當吸睛。其中，「智慧型瑕疪檢測產線」更榮獲2021全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽智慧機器組及物聯網組-值得注目獎、智慧感測聯網創新應用競賽機器學習組亞軍、跨領域智慧創新暨創意應用競賽-無人飛行載具組佳作等多項大獎，表現十分優異。

另外，資訊管理系專題作品包含企業資訊系統、行動商務、雲端運算與大數據分析、多媒體應用-2D遊戲及3D遊戲等，展出包括「3D虛擬穿衣間」、「2D動作遊戲：Desire Flowing」、「精品店AR導覽」等作品。另外，「WisRent智慧租屋管理系統」不但可以讓房客透擴增實境模擬入住後的樣式，也能與房東在線上簽約，並從系統中查看水電費，讓租屋更便利，因此榮獲2021 APP移動應用創新賽一獎，廣受好評。