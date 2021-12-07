彰化縣工業會舉辦2022新藍海商機說明會

2021年已進入倒數，經歷過這兩年來COVID-19所帶來的無常與震撼，許多企業主都在思考該如何迎戰2022年的新市場。為了服務眾多企業們的需求，彰化縣工業會特地與活意行銷企管合作，將於12月16日舉辦「2022新藍海商機與AR沉浸式體驗商業應用及SIIR補助計畫說明會」，免費分享2022年市場經營新趨勢、新工具與政府相關資源。

事業經營若能搭上潮流趨勢的順風車，鐵定比閉門摸索更容易成長，2022年全球會再飛來的是黑天鵝還是白天鵝，可以從產官學各方向的資訊情報中，找尋出新的風向車。例如，當「元宇宙」成為當紅炸子雞議題時，只能當看戲的局外人嗎？當〈品牌〉已成為市場經營的顯學時，還將它當成燒錢的工具而已嗎？當〈角色經濟〉與產業結合時，該如何幫品牌及產品創造好的價碼？當〈數位轉型〉成為政府補助資源的重點時，要如何借力使力來提升市場競爭力呢？

疫情加速了科技應用市場的發展，雲端商機與OMO佈局已成為事業經營新常態，可知有哪些新工具可以成為事業上可以善用行銷的利器；是否還記得寶可夢風靡全球時所帶來的品牌渲染力和商機，產品是否能變成AR生活3D 沉浸式體驗中的主角，如果每天只要一個銅板價，就能讓官網具備AR擴增實境的能力，您願意嗎？

有想法更要有做法，說明會將介紹2022新藍海商機的新趨勢～如何讓品牌與IP角色經濟進化成為賺錢的好工具、如何讓AR技術成為吸引客戶的好利器、如何將政府的補助資源轉化成企業成長的好動力！現場亦將分享政府補助的SIIR、雲市集等申請辦法的重點說明，歡迎有興趣的企業夥伴們報名參加。線上報名網址：https://reurl.cc/r1W0KE 。