虎尾科大舉辦「第六屆虎尾科大通識教育博覽會」

國立虎尾科技大學通識教育中心於12月7日舉行「第六屆虎尾科大通識教育博覽會」，展覽主題為「點線面，生命無限 ꝏ 」，表現我們身體自由雖受疫情限制，但創意卻可因生活經驗無限發揮之概念。疫情之下，通識中心突破以往的實體展覽形式，特別規劃「線上互動展覽」。實體展覽自6日起至8日於虎尾科大圖書館5樓展出，內容包括人格素養實作課程教學成果，線上互動展覽則自12月6日至111年1月30日)於通識博覽平台展出，設計多樣線上體驗活動、互動遊戲與獎勵機制，其中也含括學生的TED TALK說課影音分享區。

校長張信良（左）致贈感謝狀予通識教育中心主任蔣俊岳（右），感謝老師們規劃適性課程，深化通識能力。圖／虎尾科大提供

「第六屆虎尾科大通識教育博覽會」實體展覽內容包含：「創思與自我探索」、「藝術與文化涵養」、「科技與公民社會」、「自然與永續環境」等四面向的精彩成果。藝術賞析課程規畫「我的點線面」呈現學子藝術思維；藝術設計與生活課程「藝術新冠—鋁線藝術點線面」，從疫情生活經驗思考生命，並從中組構線性造型創意作品；創意思維與設計及創意思考課程帶領學生設計創意布包；自然與永續發展課程以「綠色生活誌」精選學生觀察環境與實踐環保之行動，以及植物栽種體驗；哲學概論及哲學與人生課程以「啟動哲學思考－擁抱生命點線面」展現學生的生活哲思，另有法學與社會公民議題現場TALKSHOW、印尼傳統樂器演示教學等精彩活動。

學生運用鋁線製作病毒狀的花朵展現「我們的身體雖受疫情限制，但創意可以無限。」圖／虎尾科大提供

虎尾科大作為雲林重要的產業技術和人才育成基地，通識教育中心多年來從全人教育角度出發，規劃豐富多元的博雅課程，激發工程背景的學子，享受人文思考的樂趣。

虎尾科大校長張信良表示，藝術與人文素養必須由生活之中型塑，而「人文化成」奠基於日常生活之中的潛移默化，學習的場域也可以走出戶外，與校內社團及社區結合，讓學習的方式更加活潑。未來學校也將繼續挹注資源，讓課程能夠建構學理的深度，並結合學生的專長和興趣等多元能力，共同深化通識教育。

虎尾科大通識教育博覽會自2015年迄今已連續舉辦5屆，著重「體驗教育」，充分展現博雅學門的教學活力。歡迎各界蒞臨觀展，或連上線上平台，一起享受知識穿透點、線、面，生命串連不受限的大學新風貌！

通識博覽平台：http://cge.nfu.edu.tw/通識博覽會.html