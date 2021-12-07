新創合作力 共創未來大南方

2021年南臺灣最盛大的新創展會即將在12/10(五)-12/11(六)於高雄展覽館盛大展開，結合了5G AIoT、區塊鏈、數位應用、擴增及虛擬實境等科技新品，更透過國內外創業育成機構、投資管顧、新創企業、大型或國營企業共同參與，以完整的產業陣容及議題，吸引對創業議題有興趣的企業、新創與民眾相互交流，擴散高雄創新能量。

「共創未來主題專館」以企業參與新創(Corporate Startup 企業Engagement，CSE)為題，展示新創酷品、智慧科技、數轉創新三大亮點，安排連續兩天不間斷的新創舞臺活動，打造企業新創專屬展示空間及豐富互動內容，展攤區展示由新創基地、新創事業獎、N世代學苑，以及亞灣新創園，推薦的新創與在地企業，分別為寶可齡奈米生化技(股)公司、雅匠科技(股)公司、錫德斯生醫科技(股)公司、絢麗光電(股)公司、卡訊電子(股)公司、歐群科技(股)公司、佐翼科技(股)公司、SparkLabs Kaohsiung，總計8家結合智慧創新與數轉應用等產業類別的公司，同步呼應展館主題—企業參與新創的豐碩成果。

展區舞台在12/10及12/11兩天接力舉辦10場企業與新創的經驗分享座談，包含在12/10(五)下午由南部三家標竿企業經理人帶來的【CEO開講】、智慧製造與智慧零售領域的新創公司，分享與企業合作的【數轉經驗談】，12/11(六)上午【CSE創造更多可能】透過國際育成、在地經驗及新創觀點三個面向，為觀展人帶來不同的企業營運視野與切入點，以及12/11(六)下午【你懂企業想甚麼?】由國營事業台糖、亞果遊艇、中鋼及南部大型企業日月光、義大集團個別分享與新創合作及企業升級的甘苦談，同天下午接續【跨足國際的眉眉角角】則是邀請臺灣企業及海外的臺灣企業家分享如何打進國際市場及在國外市場落地的眉角、成功或失敗經驗。

除了在地新創企業展示及講座活動，「共創未來主題專館」也安排了創新法規門診，提供新創團隊法規諮詢服務與完整的政府資源介紹，串聯各地創業社群夥伴與國際投資單位，促進政府與民間的緊密合作，達到資源互助、商機媒合等加乘效益，期待在南台灣建構一個共創共好的創業生態系統，讓我們集結全臺灣的創業能量前進大南方！大南方展會免費參觀，請即刻報名: https://meetgreatersouth.tw/