台灣軸承暨傳動件輸出業公會 選舉理監事

李重慶為創會理事長，賴介村榮膺理事長

台灣軸承暨傳動件輸出業同業公會於12月3日假孫運璿人文科技紀念館講堂，召開第三屆第一次會員代表大會，選舉第三屆理監事，六俊電機儀具股份有限公司董事長賴介村榮膺理事長，璟騰滾珠科技股份有限公司董事長李重慶當選常務監事。李重慶領導創會，6年來，熱心會務，功在團體，被大會尊為創會理事長。

創會理事長李重慶表示，台灣軸承暨傳動件輸出業同業公會自依法獲得增列「分業標準」創會6年來，承蒙會員同業的支持，理監事和會務工作人員的盡心盡力，使公會的團體形勢初具。本次大會推選賴介村董事長擔任公會第三屆理事長，在賴理事長的帶動下，引領政府的輔導措施予我同業，今後的會務必將更為精進。

台灣軸承暨傳動件輸出業同業公會選出第三屆理監事，當選名單如下：六俊電機儀具股份有限公司董事長賴介村榮膺理事長。常務理事2席，分別為東佑達自動化科技股份有限公司董事長林宗德、立翔機電工業有限公司經理劉景華。理事6席：北聯研磨科技股份有限公司總經理陳柏偉、承岱有限公司總經理黃琮文、台達電子工業股份有限公司經理彭博文、鎂亞精密股份有限公司總經理李承德、承和科技有限公司總經理邱銘華、世協電機股份有限公司特助江彥鋒；常務監事：璟騰滾珠科技股份有限公司董事長李重慶。監事2席，分別為立霸工業股份有限公司協理郭鴻彬、北譯精機股份有限公司副理張嘉盛。