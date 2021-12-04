「擁抱大數據—中小製造業數位轉型經驗分享會」線上報名開跑

為協助中小製造業順利數位轉型，由經濟部工業局主辦，財團法人商業發展研究院執行的「擁抱大數據—中小製造業數位轉型經驗分享會」將於12月10日熱烈展開，以運用消費市場數據為題進行線上交流會。共有13家中小製造業者運用數據分析結果來研發新產品，期望透過此次經驗分享會，讓更多廠商能掌握明年補助好機會。

該活動將邀請經濟部工業局局長呂正華擔任開場致詞嘉賓，商業發展研究院所長戴凡真進行專題演講，說明中小製造業如何透過運用消費市場數據，快速掌握市場需求且顛覆傳統產銷思維，導入以終為始精準研發模式，開創新製造先機。

經濟部工業局表示，今年將聚焦於產業數據分析服務，透過分析產品銷售排行、價格區間、指標產品追蹤掌握產業競爭狀況，以及分析消費者評價、使用意見、功能討論、社群話題，瞭解消費者對於產品功能需求，以協助中小製造業掌握消費數據強化研發能力。

交流會將邀請業者分享如何透過產業數據分析服務，掌握產品研發方向、縮短產品設計周期，如好食樂食品(老媽拌麵)、豆之家食品(翠果子)，皆在線上分享如何運用數據開拓市場商機；金統立、宗茂企業分享如何透過消費數據加速產品變革方式；松騰實業、龍泉科技則說明消費數據可成為小家電業者進行轉型升級的重要關鍵，內容實務精彩可期。

中小製造業數位轉型始終是台灣重要政策目標，呂正華期許「因應疫情挑戰，產業正在經歷一場數位變革，製造業能透過數位化、雲端與智慧化研發更好、更對的產品，也為台灣的工廠提供產品開發更有效率的方式及新思維、新做法」。

台灣製造業正面臨數位轉型之際，消費市場數據的運用分析為加速轉型的重要動力，期待透過該分享會能協助產業掌握市場趨勢、進行經驗交流、對最新數據應用趨勢有效掌握，在後疫情時代擁抱大數據，共同開創新製造的未來。詳情可查詢發表會報名網址：https://reurl.cc/WXYXm5（teams線上直播）、官方Line帳號：@554maycb