2021智慧農業高峰論壇12/17元智大學舉辦

為提高農業生產的自主性與國際競爭力，自2015年以來，台灣農業已逐步醞釀整合資訊科技與通訊科技，積極運用雲計算、大數據、物聯網、智能化機械等智慧科技，推升數位轉型期邁向「農業4.0」，以降低人口老化、勞動力不足、與極端氣候對農業帶來的衝擊。為達到上述目標，如何建構數位化生產環境、數位決策支援體系、及產銷營運模式成為其中關鍵。因此，為加速桃園的農業發展順利融入數位經濟，進一步領航台灣智慧農業，在桃園市政府農業局支持下，元智大學即將在2021年12月17日舉辦首場智慧農業活動「2021智慧農業高峰論壇」，論壇主題是「智聚桃園，神農再現」。

桃園北控北北基都會區、南連竹苗科學園區，位居全台經濟發展樞紐，多年來早已脫穎而出蛻變為全產業重鎮。除傳統的有機農業與精準農業之外，高科技產業結構完整，具備發展智慧農業的完整條件。因此，主辦單位為落實推動智慧農業、並凸顯桃園在地特色，特別打造以下三個亮點：

首先，論壇邀請到來自行政院農委會科技處湯惟真科長、財團法人農業工程研究中心陳豐文博士、與行政院農業委員會桃園區農業改良場李汪盛博士等負責智慧農業政策規劃與技術研發的專家闡述智慧農業推動進程；

其次，論壇的第二個亮點是針對執行層面，邀請實際推動智慧農業的桃園市蔬菜同業公會理事長何建中、桃園市消防局秘書室主任姜定元、及跨國農業科技企業源大環能股份有限公司總經理林燿輝暢談數位科技對農業之衝擊；

本次論壇的第三個亮點是匯集北台灣農產品銷售體系骨幹成員，包括蔬菜加工職業工會理事長江基萬、簡明宏有限公司董事長簡清源以及台灣新經濟發展學會秘書長吳中平等人參加桃園農產品運銷合作聯盟簽約儀式，開創農產品通路導入區塊鏈3.0 技術的先河。

統籌此次論壇的元智大學數位金融學群召集人丘邦翰指出，本次論壇的核心議題包括： 1. 如何開發與應用智慧農業關鍵技術；2. 如何推動農產品安全履歷，落實農產品溯源運作機制，提高消費者信心；3. 如何在農產品供應鏈納入物聯網與區塊鏈技術，以整合農業產運銷三階段大數據，從而建構完善的產銷決策體系，最終將為台灣打造因應農業4.0而衍生的創新農業營運模式。