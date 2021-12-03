原文會「多元新媒體」論壇　孫大川、浦忠成剖析發展趨勢

財團法人原住民族文化事業基金會(以下簡稱原文會)，因應全球新媒體發展趨勢，於日前舉辦了「未來的傳統 傳統的未來 IPCF媒體趨勢發表會」，原文會董事長瑪拉歐斯，特別邀請到總統府資政 孫大川(Paelaban danapan)、監察院監委 浦忠成(pasuya poiconx)就台灣媒體發展策略，深入探討原文會、原住民族電視台(以下簡稱原民台)、原住民族廣播電台 (以下簡稱原廣台)的新媒體應用與發展、媒體產業趨勢、相關的題未來市場的發展等，進行國際現況分享及精闢演說與座談。

監察院監委 浦忠成(pasuya poiconx) 以『我們的武器彈藥足夠嗎？』為題，從第一島鏈的角度切入，探討南島的多樣性、島嶼地形、原住民族的知識與姿勢等，去說明原住民族是擁有多元、多樣的文化內涵，讓一個社會擁有最旺盛的創意生態；並透過原住民族的音樂、歌唱、歷史、典章制度及預測知識，去對照了漢族文化的經史子集，闡述整體台灣原住民族擁有的資產。演說的最後也更期許：「原文會未來能跟原、漢及多元族群文化(東南亞國家等)，一起運用我們綜合且多元的文化資產，讓台灣成為更強大的文化國度」。

總統府資政 孫大川(Paelaban danapan) 則將焦點放在原文會作為臺灣唯一經營廣播、電視以及藝文的基金會，並於今年正式成軍新媒體團隊，在影音製作和平台建置，打造符合網路社群又具有族群文化深度的內容，終於開始有機會與主流社會對話、與全世界的人對話來說起。並以『我們的空軍在哪裡』為題，從原住民族的歷史文化、語言書寫，到現代社會中廣播、電視、網路媒體ON AIR的傳播訊息，去探討我們對內、對外的傳播對象；並提醒：「原文會作為傳播、掌握原住民族訊息傳遞的要角，要念茲在茲把它當作最核心的工作，持續努力傳播原住民族要表達的話語與訊息，並建立研究與訓練機制，去整合、布局迎接新媒體時代來臨 」。

原住民族在綿長的歷史洪流中，形成多文化多樣式，但也集中匯流了對天神、大地、海洋、生物的尊重共存的共同信仰，而擁有多元、多樣的文化內涵底蘊，化成更具豐富原民文化內涵的節目內容向外傳播。本「媒體趨勢論壇」、「趨勢發表會」將分別於12/5(日)及12/12(日)下午2點，於原住民族電視台播出。