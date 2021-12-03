高科大主辦光電國際研討會 台積電等全球大廠預約菁英人才

光電學術研究的年度重頭戲「OPTIC 2021台灣光電科技國際研討會暨科技部光電學門研究成果發表會」由國立高雄科技大學半導體工程系主辦，於12月2日至4日在高雄展覽館重磅登場，共有11個國家，23位國際半導體、光電、電子院士、專家、學者及國內碩博士生、教授超過1000人與會，共發表研究成果624篇，盛況空前。

與會貴賓包括：高雄市市長陳其邁、副市長羅達生、高科大校長楊慶煜、科技部光電學門召集人李三良教授、國發會產業發展處副處長陳瓊華、科技部工程司副司長郭箐、成功大學智慧半導體及永續製造學院院長蘇炎坤、高科大電機與資訊學院院長施天從、半導體工程系教授張順雄、系主任楊奇達、以及台積電、聯電、台灣默克(Merck)、穩懋、晶電、光寶、日月光、華泰電子、強茂…等企業主管，數百位學生也踴躍參與研討會，爭取媒合進入優質企業服務機會。

楊慶煜校長致詞。圖／黃全興

代表主辦單位致詞的國立高雄科技大學楊慶煜表示，高雄市在陳其邁市長的帶領下未來發展無可限量，但人才仍是經濟及產業發展最為需要的一環，高科大半導體工程系舉辦「台灣光電科技研討會暨科技部光電學門研究成果發表會(OPTIC 2021) 」，目的在於打造國際光電研究與產業菁英交流之平台，培育台灣光電專業人才，促進產業發展，發揮應有的關鍵影響力，亦希望藉由人才媒合會讓企業找到好的人才，學生能有好的機會在企業發展並貢獻所長。

台積電徵才車體驗，高科大半導體工程系教授張順雄(左五起)、高雄市市長陳其邁、高科大電機與資訊學院院長施天從、高雄市副市長羅達生、高科大半導體工程系主任奇達等貴賓合影。圖／業者提供

陳其邁市長指出，正在起飛的5G、半導體、電動車、元宇宙產業都與光電科技息息相關，包括：台積電落腳高雄、橋頭科學園區、仁武產業園區、亞灣5G AIoT創新園區也陸續開發招商，預見南部半導體人才需求將與日俱增，市府將更加積極聯手產官學打造合作平台，並規劃人才媒合會、半導體暑期營等方式媒合供需，助攻企業充實高階人才、提升研發能量，也期待在市府努力的成果下，提升科技產業的進駐，為高雄創造更多就業機會，加速城市與產業轉型。

徵才活動現場。圖／業者提供

110年研討會特別舉辦「關鍵技術人才媒合會」，邀請台積電、聯電、台灣默克(Merck)、穩懋、晶電、光寶、日月光、華泰電子、強茂…等全球大廠辦理線上預約(optic2021.tw)及現場徵才，為即將畢業的碩博士生發表研究成果後，即刻與國際半導體大廠一對一媒合，無縫接軌。會中，來自光學與光電子相關領域研究人員及工程師，分別為奈米光電材料、光電元件、光波導通訊、全像術、光學設計、生醫光電、顯示技術等十大研究領域進行共同參與交流最新發展，發表成果624篇，多元領域涵蓋「薄膜沉積、元件製程、量測分析、顯示技術、光學設計與訊息處理、影像應用」等。