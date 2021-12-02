亞大現代美術館與史博館締結合作關係

文／林福吉

亞洲大學現代美術館與國立歷史博物館，11月30日在亞美館安藤忠雄講堂，簽署館際合作意向書，兩館將加強文化資源整合與交流、優化學子藝文素養、深化霧峰民眾文化底蘊。並宣佈明年2月2日起共同舉辦「老虎不老，福虎生風—2022史博虎年特展在亞大」，有國寶級畫家林玉山的「虎嘯圖」，與清朝臺灣總兵劉明燈草書碑碣「虎字碑」拓本，等50餘件珍貴文物，展期近5個月。

亞大校長蔡進發表示，一個偉大的大學一定要有一座美術館，亞大由安藤忠雄大師設計的現代美術館2013年落成，已先後展出趙無極、羅丹、竇加等人的作品，對學生是很好的人文藝術養成教育，對未來一生會有重大影響。這次亞美館與史博館簽署MOU、建立友好關係，相信未來在展覽、學術研究、人才交流等面向的資源整合下，能提供亞大師生、霧峰居民，甚至大台中地區的民眾擁有更豐沛的文化體驗。

國立歷史博物館館長廖新田指出，史博館為台灣戰後第一所國立博物館，擁有66年歷史及6萬件餘件典藏文物，他稱讚亞大現代美術館是國內第一座大學美術館，成立以來以國際級重要華人藝術家、近現代西方名家作品為主要展示內容。史博館與亞美館在東西對話，與古今兼容等理念有共同取向。史博館位居北部，亞美館位於中部，透過合作與交流，除擴大全台資源共享，也希望台灣文化藝術能傳承與發展。

亞美館館長潘襎說，亞大創辦人蔡長海博士認為美感教育為人格教育的重要基礎，期許亞美館成為國內外重要藝文館所。潘館長引用蔡校長在「大學的社會實踐和永續創新」一書中指出的「美學是一種內在涵養，也是生活的實踐，美學除了需要主體自我反思研究，還需要透過眼耳肢體等實際的接觸觀覽，才能確實體會領悟」，希望更多學生、民眾能多接觸美學，涵養審美氣質。

潘館長表示，這次兩館共同策展「老虎不老，福虎生風—2022史博虎年特展在亞大」，將展出50餘件史博館老虎精品，從漢魏至現代，包括重要文物「石虎二字」、清朝台灣總兵劉明燈草書碑碣「虎字碑」拓本、清末皇族溥心畬「松虎」、台灣國寶級畫家台展三少之一林玉山「虎嘯圖」等珍貴文物，希望借由「福虎生風」，一掃這一年多來的疫情陰霾，迎來平安新的一年。展期從二月二日（農曆大年初二）起為期近五個月，歡迎民眾到亞大一遊。